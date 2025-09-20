Un patrullero de la policía fue asesinado en el norte del Cauca

Puerto Tejada, Cauca

Un patrullero de la Policía fue asesinado en un ataque armado en el municipio de Puerto Tejada, Cauca.

Los hechos se registraron en el barrio Betania de esta localidad del norte del Cauca, donde el patrullero Jasmir Gustavo Ortiz Pardo fue atacado con arma de fuego, al parecer por integrantes de una pandilla cuando se encontraba realizando actividades de seguridad.

La alcaldesa del municipio de Puerto Tejada, Luz Adiela Salazar, confirmó que el uniformado fue atacado con arma de fuego en circunstancias que son materia de investigación. “Hasta la fecha se tiene información de que presuntamente una pandilla juvenil que delinque en el sector es la causante de esta agresión”.

El suceso violento se presentó en el marco de la conmemoración del aniversario número 128 de Puerto Tejada. En señal de solidaridad con la Policía Nacional y con la familia del patrullero asesinado, la alcaldía municipal decidió suspender todas las actividades culturales, musicales y deportivas que estaban programadas como parte de las festividades.

“Hemos tomado la decisión de suspender los eventos que estaban programados para ayer en la noche, para hoy y para mañana”, agregó la alcaldesa.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, lamentó el asesinato del patrullero y afirmó que “desde la Gobernación se reforzará la acción conjunta con la Fuerza Pública y la comunidad para evitar que la delincuencia siga cobrando más vidas”.

Las autoridades locales hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que se refuerce la presencia de la Fuerza Pública, con el fin de enfrentar el accionar de pandillas que por años viene afectando la tranquilidad de esta localidad.