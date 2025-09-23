Personería indagará presuntas irregularidades en contratos de Salón Comunal Las Cruces

Colombia.

El Ministerio Público Distrital, iniciará una indagación previa disciplinaria para determinar los presuntos responsables de las irregularidades en la construcción del salón comunal del barrio Las Cruces, por $3.585 millones, en la localidad de Santa Fe.

Según el informe, el contrato dio inicio en enero de 2023 por $2.752 millones y tuvo una adición de $833 millones, lo que aumentó su valor a $3.585 millones y aunque la localidad pagó el 74% del costo de la obra, el avance físico de esta, alcanzó solo el 35%.

El personero de Bogotá, Andrés Castro Franco, aseguró que hay una falla en la contratación de los estudios y dijo que estos, no fueron los que se tuvieron en cuenta para la construcción de la obra.

La Personería de Bogotá aseguró que, se pondrán en conocimiento de la Contraloría los hechos y se evaluará si remite el caso a la Fiscalía General de la Nación.