Bogotá

Cundinamarca invertirá $20.000 millones para llevar gas a más de 2.600 hogares rurales

La Gobernación firmó convenios con empresas del sector para ampliar la cobertura de gas combustible. El proyecto beneficiará a comunidades rurales, con nuevas redes e instalaciones domiciliarias.

Foto: Gobernación de Cundinamarca



Marcela Santos

Colombia

La Gobernación de Cundinamarca, a través de la Secretaría de Energías y Minería Sostenible, anunció la firma de convenios con las empresas Yave Gas, Vida Gas y O.P.Y.S. para ampliar la cobertura del servicio de gas combustible en el departamento. La inversión, superior a $20.000 millones, permitirá conectar a 2.632 nuevos usuarios, en su mayoría ubicados en áreas rurales.

Un proyecto para cerrar brechas

Con esta alianza público-privada, el gobierno departamental busca garantizar el acceso a energía limpia y segura, al tiempo que se reducen las desigualdades en servicios básicos. Según la Secretaría de Energías y Minería Sostenible, esta iniciativa es “un hito en el cumplimiento de las metas del sector gas combustible” y hace parte de una estrategia integral para impulsar la transición energética y el desarrollo sostenible.

Voces del sector

Carlos Puentes, representante legal de las empresas participantes, señaló que “este es un paso muy importante para llevar el gas a cerca de 3.000 familias del área rural y estamos listos para seguir acompañando el desarrollo de la gasificación en Cundinamarca”.

Lo que incluye la primera fase

El proyecto contempla:

  • Construcción de nuevos tramos de red.
  • Instalación de acometidas domiciliarias.
  • Actos de inauguración en los municipios beneficiados.

La Gobernación prevé que esta primera fase abra la puerta a nuevas etapas de expansión, con el objetivo de llegar a más familias en los próximos años.

Con este avance, Cundinamarca reafirma su compromiso con el bienestar de las comunidades rurales y con la prestación de servicios públicos de calidad en todo el territorio.

