Troncal de Los Andes: Alcaldía de Chía pide celeridad en el proyecto de movilidad

Tras una mesa de trabajo en el Ministerio del Interior con la Alcaldía de Chía y transportadores para analizar las consecuencias de la restricción vehicular en el municipio, el alcalde Leonardo Donoso reiteró la necesidad de la Troncal de Los Andes.

“Ustedes están defendiendo sus intereses y es legítimo. Yo estoy defendiendo los de mi comunidad. Pero seamos claros, la única salida real es que el Gobierno tramite y autorice la modificación de la licencia ambiental de la Unidad Funcional 3 de la Troncal de Los Andes”, aseguró el mandatario.

Durante la reunión, algunos representantes del gremio transportador se alteraron porque no se plantearon soluciones, más allá de la restricción de los vehículos de carga que los afecta.

La Troncal de Los Andes lleva más de siete años de retrasos, en su mayoría, por acciones jurídicas y por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) que argumentan una posible afectación del Canal Proleche y el Humedal San Jacinto.

“Este no es un tema de recursos, es un tema de voluntad política y celeridad administrativa. Mientras tanto, los transportadores y ciudadanos pierden más de una hora en la Avenida Pradilla, una vía de apenas 830 metros, que une a dos concesiones viales”. Eso no es calidad de vida para nadie”, enfatizó el alcalde.

La Troncal de los Andes es uno de los proyectos de movilidad más grandes del departamento. Está contemplada como una vía doble calzada de 3.4 kilómetros con puentes vehiculares para descongestionar el tráfico vehicular que conecta a Bogotá con 11 municipios del norte del departamento.

Esta vía es vista como una alternativa, sobretodo tras las últimas inundaciones en noviembre de 2024 que colapsaron la movilidad en el Autopista Norte y que dejó prácticamente incomunicado Chía con Bogotá.

“Chía necesita una vía urgente para descongestionar el occidente del norte de Cundinamarca"

