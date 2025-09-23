Habilitan paso provisional en Quetame tras derrumbe que dejó incomunicado al municipio

Entró en operación el Puente Naranjal en la vía al Llano. Cortesía: @CoviandinaSAS

Colombia

El municipio de Quetame, en el oriente de Cundinamarca, recuperó parcialmente su movilidad después de haber permanecido incomunicado tras la remoción en masa provocada por las lluvias torrenciales del 11 de julio, que destruyeron la banca de la vía hacia Puente Quetame y la carretera al Llano.

Acceso provisional al casco urbano

Gracias a los trabajos adelantados con maquinaria del Instituto de Concesiones de Cundinamarca (ICCU) y la Administración Municipal, en cabeza de la alcaldesa Elizabeth Sabogal, fue habilitado un paso que permite ingresar al casco urbano y reconectar el 50% del área rural.

Este corredor también beneficia a los municipios de El Calvario y San Juanito, en el Meta, que dependen de este tramo para movilizarse hacia sus veredas.

El esfuerzo detrás de la reapertura

En total, 10 equipos de maquinaria amarilla con más de 950 horas de operación hicieron posible la reconexión. “Reconocemos, nuevamente, el trabajo de la Administración Municipal, así como el aporte y la paciencia del sector productivo del territorio. No descansaremos hasta conectar a este municipio del oriente cundinamarqués”, destacó el ICCU.

Una medida temporal

Las autoridades aclararon que este acceso es únicamente una medida de contingencia. Actualmente se desarrollan estudios técnicos y geológicos que presentarán tres alternativas de trazado para construir la vía definitiva.

“Construir la vía permanente requerirá el apoyo técnico y financiero de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y del Gobierno Nacional”, explicó la entidad.

Mientras tanto, continúan las labores de estabilización del talud en el sector de Algodonal, donde ocurrió el colapso, para garantizar la seguridad de quienes transitan por este corredor provisional.