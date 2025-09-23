Presunto responsable de hurtos a establecimientos comerciales fue enviado a la cárcel

Medellín, Antioquia

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Duberney Posada, alias Duván, de 27 años, señalado como presunto responsable de al menos tres hurtos cometidos en establecimientos comerciales de Medellín entre 2022 y julio de 2025.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, los hechos ocurrieron en dos restaurantes de las comunas 11 y 9, y en un taller automotriz de la Comuna 16. En cada caso, el procesado habría ingresado con un posible arma de fuego para intimidar a las víctimas, mientras otro hombre lo esperaba afuera en motocicleta para facilitar la huida.

Uno de los casos se registró en septiembre de 2022, en un restaurante del barrio San Joaquín, donde habría amenazado a una mujer delante de su hijo menor de edad y le robó una cadena de oro y dos celulares, avaluados en 7 millones de pesos.

El segundo hecho tuvo lugar en enero de 2023, en el barrio Buenos Aires, cuando presuntamente intimidó a una familia y sustrajo joyas y otros objetos, avaluados en 13 millones de pesos.

El caso más reciente ocurrió en julio de 2025, en un taller del barrio Belén La Palma, donde al parecer despojó a un cliente de joyas y dinero en efectivo por un valor aproximado de 25 millones de pesos.

El procesado no aceptó los cargos imputados por un fiscal de la Unidad de Estructura de Apoyo (EDA) por el delito de hurto calificado y agravado.