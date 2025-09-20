La ONU pide al Estado medidas para proteger a la población de La Plata, Huila, ante amenazas armadas

Scott Campbell, representante de la ONU Derechos Humanos en Colombia de visita en el departamento del Chocó

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia alertó sobre la situación de amenazas que enfrenta la comunidad del corregimiento de Belén, en el municipio de La Plata (Huila), desde el pasado jueves.

A través de un hilo en su cuenta oficial de X, la entidad instó a las autoridades a tomar medidas inmediatas que garanticen la vida, la integridad y los derechos de la población civil.

En su pronunciamiento, la ONU pidió al Estado colombiano adoptar acciones que protejan a las comunidades y a sus liderazgos, con estricto cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y las normas internacionales de derechos humanos.

La organización también hizo un llamado directo a los grupos armados ilegales para que respeten a la población civil y acaten el DIH y los derechos humanos.

Justamente, la mañana de este 20 de septiembre se presentó una asonada en ese municipio contra de dos pelotones del Ejército, por parte de población civil, presuntamente instrumentalizada por grupos armados ilegales.

Frente a ello el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que algunas personas expulsaron a la Fuerza Pública e impidieron el cumplimiento de su misión constitucional de proteger a los habitantes de esta zona.

Invitó a las comunidades a reflexionar sobre las consecuencias de estas acciones, que según dice, solo benefician a criminales y exponen a sus hijos y familias al reclutamiento forzado y a nuevas violencias.

“De manera paralela, instauraremos las denuncias pertinentes para llevar ante la justicia a quienes cometieron este delito. La Fuerza Pública seguirá avanzando en este territorio, porque es nuestro deber constitucional y nuestra responsabilidad con la seguridad de todos los colombianos”, afirmó el jefe de la cartera de Defensa.