Viernes 19 de septiembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Días de cielo nublado en Armenia, el edificio de la gobernación del Quindío. Foto: Adrián Trejos

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Por fin, la Nueva EPS giro los recursos acordados y la clínica la Sagrada Familia de Armenia reabre servicios a los usuarios.

el secretario de salud del departamento del Quindío, Carlos Alberto Gómez Chacón confirmó la buena noticia para los más de 240.000 usuarios de la Nueva EPS en los 12 municipios y es que la clínica La Sagrada Familia nuevamente atenderá a los usuarios de esta EPS.

El funcionario explicó “se han hecho unos giros importantes, cerca de 35.000 millones de pesos a la red que teníamos con alguna dificultad. Se hace un giro para Sagrada Familia, 12.000. millones de pesos que estaban pendientes de haber ingresado.

Al hospital San Juan de Dios se le giraron 4200 millones de pesos que completan, los compromisos, 18.000 millones de pesos en total para Sagrada Familia, que era el compromiso que tenía Nueva EPS y que ha permitido la reapertura de los servicios en este momento”

El secretario de salud del Quindío y lo que esperan los hospitales de recursos adicionales y señaló “De ese giro al hospital San Juan de Dios esperamos que pueda ser aumentado, era una expectativa que se tenía con glosas y devoluciones por cerca de 10.000 millones de pesos, se ha girado 5200, esperamos que San Juan pueda recibir unos recursos adicionales y generar pues esa apertura de servicios, pero por ahora ya Sagrada Familia está atendiendo”

El titular de la cartera de salud sobre los pendientes con Colsubsidio indicó “estamos también evacuando unos pendientes que son importantes con Colsubsidio, hemos tenido muchas dificultades en el régimen contributivo de Nueva EPS donde Colsubsidio no ha entregado todos los medicamentos, hay demasiados pendientes y estamos tratando justamente ese tema.

Hay compromiso de seguir pagando a tiempo El funcionario enfatizó “eso fue lo que dijo la agente interventora de Nueva EPS el día de ayer al anunciar cerca de 2.7 billones de pesos para poder atender los compromisos corrientes que tiene nueva EPS.

Hoy se cumplen cuatro años de la intervención del segundo hospital más importante del Quindío por parte de la Superintendencia nacional de salud estamos hablando del hospital La Misericordia de Calarcá que está en manos de la Supersalud desde septiembre del 2021

Sobre este tema el secretario de salud Carlos Alberto Gomez manifestó “hasta ahora no tenemos ningún tipo de comunicación por parte de la Superintendencia Nacional de Salud sobre la prórroga de la intervención.

Hay unos indicadores de mejora en el tema de gestión, pero continúan dando pérdidas operacionales y el incremento en los pasivos contingentes de acuerdo con la información que nosotros tenemos en el sistema.

Sabemos que también están avanzando en el tema funcional para todo lo que tiene que ver con especialidades, pero aún quedan faltando muchos procesos importantes como el tema de quirófanos en el hospital, el tema de las especialidades de segundo nivel, ortopedia, ginecología, que son importantes con cirugía general.

Fue cerrada nuevamente la morgue en el departamento del Quindío, esta vez por obras de mejoramiento

El secretario de salud confirmó que esto obedece al plan de contingencia que había establecido Medicina legal ý para poder hacer las intervenciones es necesario el cierre temporal, eso sí hay el compromiso de que los cuerpos son llevados a la morgue de Pereira para su intervención, pero son entregados a las familias aquí en el Quindío.

Hoy viernes 19 de septiembre, se llevará a cabo en el hotel Mocawa Plaza el evento denominado “Diálogos con la Super”, Durante este encuentro, se espera la participación del superintendente nacional de salud Helver Giovanni Rubiano García, donde se conocerá la situación actual del sistema de salud del departamento.

Así mismo se tendrá en el cuarto piso del Mocawa Plaza, una jornada de atención para todos los usuarios que tengan quejas en contra de entidades prestadoras. Ambas actividades se adelantarán a partir de las 9 de la mañana.

Pacientes oncológicos en el Quindío reconocen que persisten las dificultades para el acceso a la salud

Una de las pacientes que atiende la fundación Lazo Rosa es Verónica Suárez quien evidenció las problemáticas que viven en materia de acceso al sistema de salud.

Reconoció que entre las mayores dificultades está la entrega de medicamentos y las citas lo que es crucial para llevar a cabo el tratamiento de manera efectiva para la enfermedad del cáncer que no da espera.

Fue superada después de más de 20 horas el daño que dejo sin servicio de agua al corregimiento de pueblo tapao en el municipio de Montenegro, así lo confirmaron desde Empresas Públicas del Quindío, EPQ.

La Sociedad Europea de Medicina de Emergencia de la Organización Mundial de Accidentes Cerebrovasculares Iniciativa Ángeles Mundial entregó reconocimiento en la categoría DIAMANTE, al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias -CRUE- del departamento del Quindío por la atención oportuna de pacientes con esta enfermedad.

En Armenia investigan la muerte de un hombre que era señalado presuntamente de asesinar a su compañera sentimental

Recordemos que una mujer identificada como Gloria Inés Cortés Parra de 52 años de edad fue encontrada sin vida y con signos de violencia al interior de su vivienda en el barrio Villa del Café de la ciudad el pasado fin de semana.

En la mañana del jueves 17 de septiembre fue hallado el cuerpo de Eulises López Flórez en el corregimiento de El Caimo, lo que llama la atención es que este hombre era el compañero sentimental de la mujer asesinada y se encontraba desaparecido desde el domingo 14 de septiembre.

El reporte fue entregado por el secretario de Gobierno de Armenia, Carlos Arturo Ramírez quien informó que la subestación de Policía de El Caimo fue alertada sobre la situación y efectivamente cuando llegaron a la zona no tenía signos vitales.

Destacó que al cuerpo sin vida no le encontraron signos de violencia por eso avanzan las investigaciones correspondientes para determinar las causas del hecho.

Nuevamente el olfato de un canino detecta estupefacientes en la capital del Quindío

Gracias al olfato del canino THOR junto a su guía, adscritos a la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental en el Quindío, logró dar señal positiva para detección de sustancias estupefacientes en equipaje que se encontraba en la bodega de un bus de servicio público interdepartamental.

Por lo anterior, se encontró dentro del equipaje, 02 frutas (cocos de color café), los cuales, al ser abiertos se observa que contienen una sustancia similar a la base de coca, con un peso de 720 gramos. Se pudo identificar que esta maleta era de un señor de 41 años, que se movilizaba desde el departamento de Nariño hacía la ciudad de Tunja - Boyacá.

La Policía del Quindío dio a conocer detalles de la captura del hombre responsable de disparar el arma traumática contra un agente de tránsito en pleno centro de Armenia

Según el informe, pudieron establecer que el tipo de arma utilizada fue una pistola traumática marca BLOW-F 92 calibre 9 milímetros con 01 cargador y 02 cartuchos para la misma; es de resaltar que, el agresor es la pareja sentimental de la dueña de la motocicleta que estaba mal parqueada.

En Armenia intensifican requisas a habitantes en situación de calle, en una sola jornada las autoridades han incautado más de 80 armas blancas

Sin duda una de las problemáticas sociales más complejas en la ciudad tiene que ver con los habitantes de calle ubicados en diferentes zonas, pero con mayor presencia en el centro de la capital quindiana.

El coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del Quindío reconoció la problemática con esta población que deriva en un impacto negativo en la percepción de seguridad.

Enfatizó que desde esta semana reforzaron las medidas de control que permitió en un solo día la incautación de más de 80 armas blancas y elementos utilizados para el consumo de estupefacientes.

Resaltó que trabajan articuladamente con el Ejército y el refuerzo que llegó desde Bogotá lo que permite estar muy al tanto de estas personas que en muchas ocasiones están involucradas en hechos delictivos como los hurtos.

En mesa de seguridad turística del Quindío resaltaron que no hay presencia de grupos armados

En las últimas horas se llevó a cabo una mesa de seguridad turística con gremios y autoridades del departamento para articular e implementar estrategias que permitan garantizar la seguridad de propios y visitantes.

La secretaria de turismo del Quindío, Juana Gómez dijo que el objetivo era conocer de primera mano la situación de orden público. Frente a lo anterior, manifestó que es fundamental el reporte que entregaron las principales autoridades en cuanto a que no hay presencia de grupos armados en el territorio quindiano

El Ejército reconoce la entrega, liderazgo y disciplina de 46 suboficiales en ceremonia de ascenso que se llevó a cabo en el campo de paradas del Batallón de servicios Cacique Calarcá en Armenia.,

El gobernador del Quindío Juan Miguel Galvis Bedoya anunció la creación de un fondo departamental de bomberos con una inversión inicial cercana a los 320 millones de pesos.

Este presupuesto se destinará al fortalecimiento operativo, adquisición de equipos y herramientas, y a mejorar las condiciones laborales del personal, que en muchos casos enfrenta la carencia de elementos básicos para cumplir con su misión.

El Fondo Nacional de Garantías (FNG), entidad facilitadora del acceso al crédito mediante esquemas de garantías para los colombianos, fortalece su papel como fiador institucional clave para ampliar el acceso al crédito en Colombia.

En cuanto al Eje Cafetero, los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima generaron más de $4,5 billones en desembolsos, apalancados por 163.142 garantías, reflejando la fuerza empresarial del agro y el turismo.

El aeropuerto internacional El Edén de Armenia cuenta nuevamente con la zona aduanera para fortalecer el comercio exterior

Recordemos que en el mes de julio se generó una alerta por la dificultad en un trámite para dar cumplimiento a la normatividad establecida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN y ahora la entidad junto con la gobernación departamental anunciaron que fue superada la contingencia.

El subdirector de registro y control aduanero de la DIAN, Omar Alberto Molina explicó que la buena noticia está relacionada con la apertura nuevamente de la terminal aérea en cuanto a la zona primaria aduanera donde ha sido clave el trabajo articulado entre las entidades públicas y privadas del departamento.

En ese mismo sentido se pronunció la secretaria de turismo del departamento, Juana Gómez quien fue clara en que el aeropuerto internacional El Edén de Armenia mantiene su categoría Internacional y ahora estará habilitado por la DIAN para los diferentes procesos de comercio exterior como el traslado de pasajeros y el transporte de mercancía.

300 millones de pesos será la inversión de la gobernación del Quindío para menaje, desde el sindicato evidencian que los recursos no son suficientes

El presidente del sindicato de educadores del departamento, Esteban Bernal dio a conocer que siempre es constante la preocupación por los restaurantes escolares ya que las deudas frente a los elementos son históricas.

Indicó que gracias a la intervención y diálogo con la administración departamental invertirán más de 300 millones en menaje como licuadoras, estufas y neveras para fortalecer a las instituciones educativas del Quindío.

En Génova, 132 campesinos recibieron certificación del SENA en procesos productivos y asociativos

En el marco de la conmemoración de la Semana de la Paz, este domingo 21 de septiembre se realizará la actividad inaugural con la declaración simbólica de la calle 19, entre carreras 14 y 15, como la “Calle de la Paz”, en una jornada liderada por la Gerencia del Centro, con el apoyo de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío.

Flores, chocolatería y bisutería entre los regalos más apetecidos para celebrar amor y amistad en el Quindío

Este fin de semana se celebra una de las fechas más importantes comercialmente la del amor y la amistad, precisamente la directora de Fenalco en el departamento Diana Patricia López indicó que son altas las expectativas para el comercio del departamento por la dinámica económica que genera.

Explicó que las flores, los chocolates son los productos más regalados y los restaurantes tienen una alta demanda porque también son epicentro de la celebración.

En deportes, hoy juega el Deportes Quindío enfrentará a Real Cundinamarca a las 3:30 p.m. EN la undécima jornada del Torneo Dimayor de la B, en el estadio Metropolitano de Techo, de Bogotá

La capital quindiana vivirá un nuevo hito en su historia deportiva este fin de semana al convertirse en sede del primer Campeonato Nacional de BMX Freestyle, un evento histórico que reunirá a 73 riders de nueve ligas del país

El campeonato iniciará este viernes 19 de septiembre con los entrenamientos oficiales en todas las categorías, desde los expertos de 7 a 13 años hasta la élite UCI, tanto en damas como en varones. El sábado serán las clasificaciones y el domingo se disputarán las finales, que coronarán a los primeros campeones nacionales en la historia de esta disciplina.

Hoy a las 8 de la noche en el coliseo del municipio de Circasia, las chicas de Caciques del Quindío jugaran el partido de vuelta de los cuartos de final de la liga de futbol de salón enfrentando al Club Nathy FS de Chía, el partido de ida terminó empatado 3 a 3.

Finalmente, las directivas del Deportivo Pereira le solicitaron al Imdera la suspensión temporal del contrato de arrendamiento del estadio Centenario, informando que su próximo partido como local el sábado 27 de septiembre frente a Unión Magdalena deberá jugarse en el estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira.