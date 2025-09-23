La Guajira brilla en Cannes: su estrategia turística conquista escenarios internacionales

La Guajira sigue demostrando que está lista para jugar en las grandes ligas del turismo mundial. El departamento colombiano acaba de obtener un prestigioso reconocimiento en los Cannes Corporate Media & TV Awards 2025, gracias a su film promocional “Discover La Guajira”, el cual fue seleccionado entre producciones de más de 50 países y se alzó con el codiciado Delfín en la categoría “Tourism Film Destination - Región”.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Este galardón internacional no solo celebra la calidad cinematográfica del video, sino que también consolida el impacto de una ambiciosa estrategia de promoción turística que el departamento lanzó recientemente. Bajo la marca oficial “Descubre La Guajira”, la región ha venido ejecutando un plan integral que combina identidad cultural, sostenibilidad e innovación digital para posicionarse como un destino único en el mapa global.

Una narrativa que enamora al mundo

El éxito en Cannes representa un hito dentro de un proceso que inició con la participación de La Guajira en ferias internacionales de turismo, donde logró captar la atención de inversionistas, medios especializados y operadores turísticos. El reconocimiento se suma a una serie de acciones que incluyen formación para prestadores turísticos, campañas audiovisuales de alto impacto, digitalización de servicios y alianzas con organismos como ProColombia y ONU Turismo.

La narrativa visual galardonada en Cannes no es un producto aislado, sino el resultado de un enfoque articulado que ha involucrado a comunidades locales, empresarios del sector y expertos en promoción de destinos. Bajo el lema “Cultura eterna, aventura inigualable”, La Guajira ha sabido mostrar al mundo su diversidad natural y cultural, destacando la cosmovisión Wayúu, sus paisajes contrastantes entre desierto y mar, y su enorme potencial como destino sostenible.

De territorio olvidado a destino de clase mundial

Este reconocimiento internacional llega en un momento clave: La Guajira proyecta un crecimiento del 40 % en la llegada de turistas internacionales, una cifra que confirma que la apuesta por un turismo de alto valor está dando frutos. Más que un premio, el Delfín de Cannes es una señal clara de que el departamento se está posicionando como un nuevo referente en la industria turística global.

LEA TAMBIÉN: Tajamar Occidental en Bocas de Ceniza: Alcaldía ofrece apoyo para la recuperación

El reto ahora será mantener ese impulso, seguir fortaleciendo el talento local y garantizar que el turismo se traduzca en desarrollo real para las comunidades guajiras. Con esta victoria en el escenario audiovisual más importante del turismo corporativo, La Guajira da un paso firme hacia un futuro donde la cultura, el paisaje y la creatividad se convierten en motores de transformación territorial.