Habrá descuento en Industria y Comercio a empresas que inviertan en economía circular en Ibagué

Julio Montiel

En diálogo con Caracol Radio el secretario de Hacienda de Ibagué, Ángel María Gómez, se refirió al proyecto que fue aprobado por Concejo Municipal que otorgará un descuento del 10% en el pago del impuesto de Industria y Comercio (ICA), a las empresas y contribuyentes que ejecuten e inviertan en proyectos de economía circular en el Municipio.

Según Gómez, podrán beneficiarse iniciativas relacionadas con la implementación de procesos de reutilización, reciclaje o aprovechamiento de residuos sólidos; sustitución de materias primas por insumos reciclados o sostenibles, optimización de procesos productivos para la reducción del consumo de agua, energía o materias primas, entre otros.

¿Desde cuándo arrancarán los beneficios?

Según la Alcaldía de Ibagué, los beneficios aplicarán a partir de 2027, año en el que los contribuyentes de la ciudad deberán presentar la declaración del ICA y pagar la vigencia que corresponde a 2026, antes del 31 de marzo.

“Es un descuento del 10% sobre el valor del impuesto a pagar por los seis años siguientes a la aprobación del acuerdo. La inversión mínima que se requiere para tener derecho a este beneficio es cerca de $25 millones, los cuales equivalen a 400 UVT (Unidades de Valor Tributario)”, afirmó.

¿Cómo se puede acceder a este beneficio en Ibagué?

Los interesados deberán presentar una solicitud escrita ante la Secretaría de Hacienda Municipal, de manera precisa en la Dirección de Rentas, a más tardar el 31 de enero de cada vigencia en la que se pretenda acceder al beneficio. Las exenciones serán hasta por cinco años, contados a partir de la primera declaración (2027).

“Además de la solicitud, deben presentar una certificación de una evaluación que hace la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, donde le apunten a todos los conceptos que se manejaron en la Cumbre Glocal de Economía Circular”, aseguró el secretaria de Hacienda.

¿Quién tendrá a cargo la implementación de este proyecto?

La Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo verificará la implementación del proyecto o programa de economía circular; la naturaleza de las actividades desarrolladas; el monto de la inversión efectuada y el impacto ambiental positivo generado.

Dato: este proyecto es un acuerdo logrado en el marco de la Cumbre Glocal de Economía Circular.