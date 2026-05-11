Comunidad del Alto Bosque exige la demolición de edificio del clan Quiroz por riesgo de colapso

Los residentes del barrio Alto Bosque en Cartagena lanzaron un desesperado llamado al Distrito para que proceda con la demolición total del edificio T-Salach. La construcción, ubicada en la Transversal 50, fue levantada en 2017 por el cuestionado clan Quiroz, el mismo responsable de la tragedia del edificio Portales de Blas de Lezo II, que dejó 24 víctimas fatales ese mismo año.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Según estudios realizados por la Universidad de Cartagena y la Universidad Nacional, la edificación presenta un alto riesgo de colapso debido a deficiencias en los materiales y el uso de licencias de construcción falsas. Aunque el inmueble fue evacuado por sus propietarios en 2019 y permanece bajo custodia de la Alcaldía por orden judicial, el abandono ha generado una crisis de seguridad y salud pública en el sector.

Los vecinos denuncian que la estructura ha sido desvalijada y es utilizada por habitantes de calle para el consumo de sustancias alucinógenas durante las noches. A la preocupación por un posible desplome se suma una invasión de plagas y la proliferación de mosquitos, alimentada por el agua estancada en el foso del ascensor y en un pozo subterráneo de la edificación.

La comunidad exige acciones urgentes por parte de las autoridades competentes antes de que se registre una tragedia.

“No podemos seguir viviendo con el temor de que esta estructura se venga abajo o afecte nuestra salud”, señalaron voceros del barrio, quienes insisten en que la única solución definitiva es el derribo de la edificación.