Santa Fe y América definirán en el Campín un semifinalista de liga

Este martes 12 de mayo, el Estadio Nemesio Camacho El Campín será el escenario para el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Liga Colombiana de fútbol 2026-I. Santa Fe y América de Cali definan cuál de los dos equipos avanzará a las semifinales del torneo apertura. Encuentro programado para las 8:30 de la noche.

La llave esta abierta luego del empate 1-1 registrado el pasado sábado en el Estadio Pascual Guerrero. Partido en el cual, los veteranos atacantes Hugo Rodallega por los leones y Adrián Ramos, por los escarlatas fueron grandes protagonistas anotando sendos goles para cada equipo. Si persiste el empate por cualquier marcador global, la definición se hace directamente en instancia de lanzamientos desde el punto penal.

En América de Cali el técnico David González sigue sin contar con su volante goleador Yeison Guzmán quien está en proceso de recuperación de lesión de rodilla. En duda el defensor central Marlon Torres, quien fue baja de última hora en la ida tras ser trasladado a un centro médico por problemas de salud. También están en duda el portero Jan Fernandes y el defensa Andrés Mosquera.

Por su parte en Independiente Santa Fe el entrenador Pablo Repeto está a la espera de la evolución del defensa central Juan Sebastián Quintero, quien sufrió una lesión tras una mala caída en el partido en Cali.

El ganador de esta llave se enfrentará en la segunda fase (semifinales) al vencedor de la llave entre Junior y Once Caldas, que parcialmente gana el equipo barranquillero al imponerse 1-0 en el juego de ida. En el campin sobre habrá hinchas de Santa Fe, pues las fronteras para el visitante fueron cerradas.