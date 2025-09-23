No nos vamos a prestar para el juego del Gobierno: Fenalco sobre concertación del salario mínimo

La discusión para definir el salario mínimo para el próximo año ya comenzó en medio de una fuerte disputa entre el Gobierno y el sector empresarial.

La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) anunció que no participará en la mesa de concertación, calificando el proceso como una burla, después de que el presidente Gustavo Petro insinuara que el incremento se fijará por decreto y será del 11%.

En entrevista con 6AM, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, aseguró que el mandatario ya les anunció que el salario mínimo saldría por decreto: “Ante eso quiere decir que está desconociendo y dinamitando la mesa de concertación laboral, prácticamente no tiene sentido ir a sentarse a hacer el trámite sabiendo que el Gobierno tiene en sus intenciones hacer un decreto populista” afirmó Cabal.

Le puede interesar: Aumento salario mínimo 2026 Colombia: ¿Petro cerrará el año con un nuevo incremento vía decreto?

El presidente de Fenalco insistió que el presidente Petro no escucha razones ni argumentos técnico y económicos, lo que hace que la discusión sea más difícil.

“Incrementar un 11% un salario mínimo, cuando la inflación es el doble, estamos padeciendo las consecuencias de una reforma laboral que incrementó los costos y además, el próximo año se reduce la jornada laboral, pues los costos laborales estarían por las nubes y no nos vamos a prestar para esa burla”

También aseguró que la mesa de concertación no fue tenida en cuenta para el proyecto de reforma laboral, no se llegaron a acuerdos y cualquier reforma al régimen laboral debe pasar por la concertación.

Lea más información: Salario mínimo en Colombia 2026: Gustavo Petro mencionó cómo realizará el ajuste para el próximo año

Frente a las cifras de desempleo, Cabal indicó que “está bajando porque está creciendo tremendamente el empleo informal. Colombia no necesita solo que baje el desempleo sino también que se generen nuevas opciones de trabajo”

¿Qué significa el aumento de un 11% en el salario mínimo?

Significa más destrucción de empleo: “Este año además del incremento del salario mínimo y los altos costos laborales, si le vamos a sumar un 11% y el costo laboral de la disminución de dos horas en la jornada laboral, el impacto va a ser muy alto y ahí en donde se ven las consecuencias”

Jaime Alberto Cabal, comentó que en el marco del Congreso Nacional de Comerciantes que se realizará esta semana, se va a divulgar una encuesta de lo que están haciendo los empresarios para mitigar los efectos de la Reforma Laboral.