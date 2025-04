Carta de Leyva a Petro: reflexiones sobre la vida privada, el ejercicio del poder y el Gobierno

En Hora20 el análisis a una carta que generó un terremoto político, pues el excanciller Álvaro Leyva acusa al presidente Petro de ser drogadicto, de ser preso de su gabinete y de otros asuntos de alto calado. También el debate a lo que viene para los decretos de conmoción interior, la posibilidad de extenderlo dos meses y lo que pueda ocurrir en la Corte Constitucional.

Para el panel

Catherine Juviano, representante a la Cámara por la Alianza Verde, dijo que más allá de la conflictividad política, en 2023 el Presidente no asistió a 83 eventos institucionales, los trinos a media noche y que el constante ataque a la oposición refleja una condición personal de inestabilidad, “no parece estar en control de lo que dice, luego de todas estas situaciones a los congresistas sí nos compete hacernos la pregunta de si hay alguna condición en la salud del presidente Petro para su función como jefe de Estado”.

Sobre el futuro de la conmoción interior, dijo que la Corte Constitucional también declararía inexequible este la declaratoria, “el mismo Gobierno dijo que el conflicto en el Catatumbo no era tan grave, que era estructural. La Corte puede basarse de esas declaraciones para tumbarlo”.

Lariza Pizano, periodista y columnista en El Espectador, señaló que son muchas las preguntas que quedan tras la carta de Leyva, “el tema es qué tan ético es plantear esto como si fuera personal cuando la intención es hacer un comunicado a la ciudadanía de algo que es una preocupación personal”. Resaltó que es una carta que rompe barreras de lo público y privado y una tradición de respetar vida personal de mandatarios y personas en ejercicio del poder, “lo hace en simultáneo y en el tema a partir del rumor. No es una carta pública, no cuestiona la política exterior y el centro de la carta es el tema de drogadicción”.

Otro de los interrogantes que planteó es por qué se queda Leyva en el Gobierno, “la hipótesis que manejo es que sí hay un intento de venganza política. La actitud del canciller cambió cuando la Procuraduría lo inhabilita por pasaportes. Es una venganza del canciller porque en ese momento él cambia y expresa descontento y lo señala de deslealtad”.

De otro lado, dijo que la carta evidencia tensiones internas, “todo el mundo agarrado con todo el mundo. Hay agarrón por todo lado y Petro suele tener la capacidad de dejar reventar equipos de gobierno, sin embargo, no habíamos visto este espectáculo”. Por último, dijo que lo preocupa es la capacidad de gobernar considerando que tiene un equipo dividido, acusaciones horrorosas y problemas de gestión.

Andrés Caro, abogado, doctor en derecho y presidente de la Fundación para el Estado de derecho, planteó que la carta es pomposa y mal escrita, “pero creo que apunta a tres asuntos que son importantes y que sí vale la pena discutir en lo público, el tema de drogadicción en lo público, Benedetti y Leyva lo afirman, hay una columna de María Jimena Duzán sobre la preocupación por este tema y se puede decir que hay problema y eso hay que hablarlo desde lo público”. Otro de los puntos que señaló fue el argumento de Leyva sobre la incapacidad para gobernar, “él dice que el Presidente no recibe ministros, que los saca sin hablar, que no hay políticas públicas, que se perdía y tercero, dice que está secuestrado y chantajeado, eso ya lo había dicho Francia, dijo que había chantaje: Roa, Sarabia y Benedetti; eso es muy grave porque es rehén de personas que le guardan secretos”. También apuntó que lo más triste es que no dice nada nuevo esa carta.

De otro lado, resaltó que las afirmaciones sobre el tema de consumo problemático no se las inventó Uribe o la oposición, “salieron de filtración de Benedetti hablando con Sarabia y de Leyva, una persona que nombraron canciller. No es oposición y no hay que ser médico para decir que hay consumo problemático”.

Alberto Benavides, senador por el Pacto Histórico, destacó que desde la campaña y desde 2018 se viene alimentando retiradamente la narrativa sobre el supuesto consumo de drogas del presidente Petro, “esto es intriga política, no son afirmaciones, no son hechos. Estamos en tema de consulta, de conmoción interior y debates profundos, pero salen este tipo de cosas que buscan distraer desde el mercado, la afirmación se vuelve titular y con ello se vuelve situación de retórica donde lo importante es otra cosa. Lo de París, pues ya explicó que se perdió para ir a ver a su familia”.