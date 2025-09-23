El Hidalgo estafador de gringos quiere tumbar al presidente con chismes: Petro responde a Leyva

“El Hidalgo estafador de gringos y de la extrema derecha y los golpistas, quiere tumbar al presidente porque le quitó el negocio de Thomas and Greg”, así le respondió Gustavo Petro a los nuevos señalamientos del excanciller Álvaro Leyva sobre la presunta adicción del presidente y las ausencias injustificadas en viajes internacionales.

El presidente Petro desmintió la acusación del excanciller sobre su supuesta ausencia en una visita a Santiago de Chile, y aseguró que por su gastritis y las secuelas de la operación que le hicieron en la Habana, no es cierto que se haya pasado de tragos.

“Dice el Hidalgo, que salí borracho entre meseros y ni siquiera muestra video alguno, y la prensa silencia a los otros comensales que saben que con una botella para diez no se emborracha nadie y que salí muy bien del restaurante,.pero resulta que yo mismo no pasó de una o dos copas de cerveza o de vino, y nada más, porque no puedo tomar tragos fuertes, o en demasía, porque el dolor de mi gastritis y de las secuelas de la operación que me hicieron en la Habana, es tan grande que no me lo permite mi organismo, así quisiera”, afirmó.

“Cuando lean mi historia clínica de la fundación Santa Fé verán que voy allí sobretodo por mi gastritis, y no por lo que dice el estafador corrupto”

El alto mandatario aseguró que Leyva está mintiendo porque quiere tumbarlo por haberle quitado el negocio de pasaportes.