Familia Michoacana y sus nexos con Colombia: ¿Quiénes son los sospechosos de la muerte de B-King?

En medio de la incertidumbre que se ha generado con la muerte de los cantantes B King y Regio Clown en México, las autoridades han señalado como presunto responsable de los hechos al grupo criminal Familia Michoacana.

Es uno de los cárteles narcotraficantes de México que ha mantenido vínculos estratégicos con Colombia principalmente en el contexto del tráfico de cocaína.

Para grupos como la Familia Michoacana, garantizar un canal directo con productores colombianos es clave para abastecer sus rutas hacia EE. UU. y otros mercados. Utilizan rutas del Pacífico (puertos de Buenaventura y Tumaco en Colombia, pasando por Centroamérica) para mover cargamentos hacia la costa del Pacífico mexicano.

Autoridades colombianas han reportado incautaciones en las que se han hallado marcas o “sellos” que vinculan cargamentos a la Familia Michoacana, lo que indica que la conexión no se ha roto.

¿Qué pasó con los cantantes?

Bayron Sánchez, conocido en el mundo artístico como B- King, se encontraba desaparecido junto con Jorge Luis Herrera, DJ colombiano Regio Clown, desde el pasado 16 de septiembre en la Ciudad de México. Dónde estaban en una gira de música urbana.

El mánager de los artistas colombianos, informó que último reporte fue rumbo a un gimnasio en la colonia Polanco, en Miguel Hidalgo.

Las autoridades confirmaron que los familiares de B-King, reconocieron el cuerpo que fue hallado sin vida desde el pasado 17 de septiembre en Cocotitlán. Eso fue confirmado también por el presidente Gustavo Petro.

A partir de esto, la Fiscalía General de Justicia de México conduce la investigación por homicidio, el cual apunta a que probablemente fueron asesinados por la Familia Michoacana.

La Fiscalía confirmó que los cuerpos fueron hallados desmembrados . La presidenta de Mèxico convocó un gabinete de seguridad para recoger la información y dar con los autores del hecho.