Quiénes eran B- King y Regio Clown: Perfil y últimos detalles de los artistas desaparecidos en México

El artista colombiano y exesposo de Marcela Reyes, Bayron Sánchez, conocido en el mundo artístico como B- King, se encontraba desaparecido junto con Jorge Luis Herrera, DJ colombiano con nombre artístico de Regio Clown, desde el pasado 16 de septiembre en la Ciudad de México.

De acuerdo con los últimos detalles entregados por el mánager de los artistas colombianos, su último reporte fue rumbo a un gimnasio en la colonia Polanco, en Miguel Hidalgo, en el que tiempo después perderían su rastro.

En la tarde de este lunes 22 de septiembre, autoridades confirmaron que los familiares de B-King, reconocieron el cuerpo que fue hallado sin vida desde el pasado 17 de septiembre en Cocotitlán. A partir de esto, la Fiscalía General de Justicia de México conduce la investigación por homicidio.

B-King y Regio Clown: Qué hacían los artistas en México

De acuerdo con información entregada por el mánager, los dos colombianos tenían pensando asistir a un almuerzo y un encuentro con varios empresarios, lo que encendió las alarmas ya que ese mismo día desaparecieron.

B-King se encontraba en Ciudad de México realizando un concierto entre el 14 y 15 de septiembre, eventos que se desarrollaron con normalidad. Por otro lado, la hermana de Regio Clown, Estefanía, afirmó que su hermano DJ tenía una cita con una persona en ese país.

La desaparición de los dos artistas escaló al nivel diplomático, al punto de que el presidente de la República, Gustavo Petro, hiciera un llamado publico a su homologa Claudia Sheinbaum, para que las autoridades iniciaran la búsqueda de los cantantes y dieran con su paradero.

“Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera. Desaparecieron después de su concierto en Sonora, quizás por las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente, por el consumo desaforado de drogas en los EEUU que crecen, también, por la falta de amor de su sociedad decadente.” publicó el presidente en su cuenta de X.

De acuerdo con información de medios locales, junto a los cuerpos habían mensajes firmados con la siglas de un grupo criminal, en el que hacían diversas amenazas y finalizaba con:" vamos por todo"

Quiénes eran B-King y Regio Clown

El cantante colombiano tenía 31 años y era oriundo de Santander, él desde muy pequeño se radicó en Medellín junto a su familia. El artista además era conocido por su vínculo sentimental con la DJ Marcela Reyes, lo que hizo que su carrera tuviera más visibilidad en plataformas digitales.

Por otro lado, Regio Clown era conocido por ser un DJ de 35 años, nacido en el Valle del Cauca. La autenticidad y energía del artista sobresalía en los escenarios de presentación. Su enfoque era combinar música electrónica con son sonidos urbanos y latinos.

Comunicado Fiscalía General de Justicia sobre B-King