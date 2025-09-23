La vía en el sector Sinifaná tendrá un cierre total durante 10 días para recuperar la banca

Antioquia

La concesión Covipacífico informa que la vía en el sector Sinifaná en la Troncal del Café entre el PR 56+000 y el PR 60+000 tendrá un cierre total durante 10 días. La empresa informa que esta interrupción de la vía se hace con el fin de adelantar trabajos que permitan recuperar la banca en ese sector del paso provisional del suroeste de Antioquia.

El cierre de la vía iniciará a las 12:00 de la noche del martes 23 de septiembre y se extenderá hasta la medianoche del viernes 3 de octubre de 2025 . Durante ese tiempo, los trabajos se harán 24 horas para poder impactar lo menos posible a los transportadores y para que quede lista antes del inicio del periodo de vacaciones de octubre.

“Es necesario hacer una excavación y posterior relleno en la totalidad del ancho de la calzada, lo que nos va a obligar a cerrar el paso durante 10 días a partir del 23 de septiembre de 2025 en la madrugada. Esperamos que esto nos ayude prontamente para poder recuperar la totalidad de la banca en los niveles necesarios y poder habilitar el tráfico de forma más pronta”, manifestó Luis Hernando Dávila, Gerente Técnico de Covipacífico.

La empresa agregó que cuando concluyan los trabajos se retomarán los horarios habituales de paso: lunes a viernes: 1:30 p.m. a 3:00 p.m. y 5:00 p.m. a 8:30 a.m. Domingos y festivos: sin restricción.

Rutas alternas

Vehículos livianos

Suroccidente → Medellín:

La Pintada – Puente Iglesias – Fredonia – Medellín

La Pintada – Santa Bárbara – Medellín

La Pintada – Bolombolo – Venecia – Medellín

Medellín → Suroccidente:

Medellín – Fredonia – Puente Iglesias – La Pintada

Medellín – Venecia – Bolombolo – La Pintada

Medellín – Santa Bárbara – La Pintada

Carga pesada

Suroccidente → Medellín:

La Pintada – Peñalisa – Santa Fe de Antioquia – Medellín

La Pintada – Santa Bárbara – Primavera – Medellín

Medellín → Suroccidente:

Medellín – Santa Fe de Antioquia – Peñalisa – La Pintada