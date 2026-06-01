En Nariño más de 700 mil ciudadanos acudieron a votar en la primera vuelta presidencial

Mujer votando en una jornada de Elecciones en Colombia (Foto vía Getty Images) / Long Visual Press

Pasto-Nariño

Un parte de tranquilidad entregaron las autoridades del departamento de Nariño al término de la primera vuelta presidencial.

Durante la jornada no se registraron homicidios, ni hechos que afectaran el proceso electoral excepto algunas capturas por varios delitos incluido un presunto integrante del ELN requerido en extradición quien pretendía votar en un puesto del municipio de Tangua.

En la jornada también se conoció que dos integrantes de las Fuerzas Militares quienes se habrían negado a trasladarse al municipio de los Andes Sotomayor, para la jornada electoral, por lo que deberán responder de acuerdo con la normativa interna y la ley colombiana, por desobediencia.

En total durante la jornada del domingo en Nariño fueron impuestos 31 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia.

Desde el Puesto de Mando Unificado Departamental, las autoridades realizaron seguimiento permanente al desarrollo de los comicios, verificando el funcionamiento de los 941 puestos de votación y las 3.901 mesas instaladas para esta jornada democrática.

Las autoridades confirmaron que no se presentaron situaciones de orden público relacionadas con el proceso electoral. Asimismo, se reportó cero homicidios durante la jornada y cero homicidios el día anterior, un indicador positivo para el departamento.

En Nariño, los resultados de la primera vuelta favorecieron en mayor número al candidato Iván Cepeda Castro, quien obtuvo cerca de 472.845 votos (68,54%), seguido de Abelardo de la Espriella con 148,120 votos (21,47%).

Entre tanto, otros candidatos fueron votados así:

Paloma Valencia Laserna 31.353 4,54% Sergio Fajardo Valderrama 13.039 1,89% Claudia López 3.918 0,56% Otros candidatos 7.632 1,12% Voto en blanco 12.887 1,86%

Además:

Participaron 701.088 votantes , equivalente al 57,2% del censo electoral del departamento.

, equivalente al del censo electoral del departamento. Se registron 8.986 votos nulos (1,28%) y 2,308 votos no marcados (0,32%).

La tendencia en la región en la elección de primera vuelta fue similar a la registrada en las elecciones presidenciales de 2022, cuando Gustavo Petro superó el 70% de los votos en el departamento.