Más de cincuenta hectáreas arrasadas por las llamas en zona rural de Puerres

Puerres-Nariño

Una grave emergencia se registra en el corregimiento de San Mateo en el municipio de Puerres en el sur del departamento de Nariño, a raíz de un incendio que arrasó al menos cincuenta hectáreas de vegetación.

Varias familias se encuentran afectadas por la pérdida de sus cultivos, por lo que las autoridades seccionales anunciaron acompañamiento a los damnificados para avanzar en acciones orientadas a la recuperación productiva y ambiental del territorio.

El balance preliminar reporta más de 55 hectáreas afectadas entre bosques, cultivos, sistemas de riego e infraestructura productiva. La emergencia también impactó ecosistemas estratégicos que sirven de hábitat para diversas especies de fauna silvestre, entre ellas el oso andino.

En un Puesto de Mando Unificado, PMU, desarrollado en el corregimiento de San Mateo, Municipio de Puerres, también el gobierno seccional se comprometió a fortalecer con equipos al Cuerpo de Bomberos y la Defensa Civil de Puerres para mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias.

Se gestionará apoyo aéreo ante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres con el fin de extinguir los focos de incendio ubicados en zonas de difícil acceso.

Se activará una ruta de atención para las familias agricultoras afectadas y se realizarán evaluaciones sobre proyectos de agua potable, sistemas de riego e infraestructura vial para el corregimiento de San Mateo.

Durante la jornada se evaluaron las afectaciones ocasionadas por la emergencia, se escucharon las necesidades de la comunidad y se acordaron medidas orientadas a mejorar la capacidad de respuesta, impulsar la recuperación productiva y prevenir futuros eventos asociados a la temporada seca.

La Alcaldesa del Municipio de Puerres, Graciela Lucía Fernández, destacó la articulación institucional que permitió contener la emergencia. “Gracias al trabajo conjunto de los organismos de socorro, la comunidad, el resguardo indígena El Gran Tescual y el acompañamiento del Gobierno Departamental, hoy tenemos una emergencia controlada.

Agregó que los esfuerzos en adelante se concentrarán en la evaluación de las afectaciones y en las soluciones para las familias que perdieron sus cultivos y medios de sustento", señaló.