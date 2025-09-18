Arriero Herrera tras triunfo de Once Caldas en Sudamericana: “Es un equipo, no es solo Dayro Moreno”

Once Caldas venció 0-2 a Independiente del Valle (Ecuador) por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, gracias al doblete de Dayro Moreno (22′ y 49′). Con este triunfo, el equipo de Manizales se ilusiona con llegar a las semifinales del torneo.

El delantero colombiano se sigue consolidando como el máximo goleador de la actual edición de la Copa Sudamericana, sumando ocho goles. Mientras que Martín Cauteruccio (Bolívar) lo sigue con cuatro anotaciones.

🕢90+3' [IDV 0 - 2 ONC]



FINALIZA EL ENCUENTRO EN LA CIUDAD DE QUITO!!! 🤍🤍🤍#MiVidaMiEquipo #CopaSudamericana pic.twitter.com/yro71tCnxE — 🏆 Once Caldas ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@oncecaldas) September 18, 2025

Declaraciones del director técnico Hernán Herrera

Posterior al partido, el entrenador Hernán ‘Arriero’ Herrera asistió a la rueda de prensa donde principalmente le agradeció a sus jugadores por la victoria, resaltó el sacrificio de los hinchas para asistir al partido y dejó en claro que el mérito no solamente es de Dayro Moreno.

“Hoy me siento muy orgulloso de ser colombiano, hoy jugamos por Colombia, vinimos acá a hacer una demostración de jugar bien, de manejar el partido casi los 90’ minutos. Hay que darle muchas gracias a toda la hinchada del Once Caldas, creo que fue influyente para que nosotros demostráramos cosas muy buenas, toda la semana vimos el sacrificio que hicieron para venir a Ecuador”, indicó Arriero.

Continuó hablando sobre a preparación del partido: “Yo tengo un staff que evalúa todo. Conozco un poquito a Independiente del Valle, he venido varias veces a las instalaciones a jugar unos torneos. Sé lo que es Independiente del Valle, el equipo que tiene, es un proceso muy largo que ellos tienen. Tengo a mi asistente, a mi preparador físico. Lo que hicimos para venir acá, todo salió como queríamos”.

Señores yo soy del O11CE desde la CUNA 🎺🥁🔥



💚🤍❤️ #MiVidaMiEquipo pic.twitter.com/e3RuD6HlZe — 🏆 Once Caldas ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@oncecaldas) September 18, 2025

Además, el técnico resaltó el crecimiento del equipo y analizó el reto que tienen por delante: “El Once viene haciendo cosas muy buenas, en Liga viene subiendo su nivel. Este equipo es un proceso de hace dos años, le metimos varios jugadores que se adaptaron rápido como Luis Sánchez y Kevin Cuesta. Vamos en un rendimiento bueno, no hemos ganado, la meta de nosotros es seguir avanzando. Tenemos 90 minutos en Manizales, Independiente del Valle es un gran rival que ha quedado dos veces campeón de la Copa. En Ecuador es el líder, es muy meritorio el triunfo”.

“Este es un equipo, no es individualidades, no es solo Dayro Moreno. En la semana nos concentramos cinco días para venir acá, es un equipo muy unido, en la parte individual y en la parte grupal. Sabe lo que hace y no le da temor jugar en estadios llenos, saben lo que es jugar en canchas internacionales y en el Palogrande”, afirmó el entrenador, que buscará seguir haciendo historia el próximo miércoles 24 de septiembre, con el juego de vuelta en Manizales.