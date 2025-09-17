Los 3 mejores pueblos de Cundinamarca para ir con niños: Aproveche la semana de receso

Para este año, el Ministerio de Educación estableció la semana de receso estudiantil para la semana del 6 al 10 de octubre, este es un espacio definido para que los estudiantes tengan un tiempo de descanso que puedan destinar para realizar actividades lúdicas, recreativas o deportivas.

Por tal razón, este espacio de tiempo es uno de los momentos del año preferido por muchos colombianos para tomarse unas vacaciones, sin embargo, algunas personas no cuentan con el tiempo disponible para realizar desplazamientos a lugares muy lejanos. Por esto, le traemos los tres mejores destinos dentro de Cundinamarca para visitar con niños, según Tripadvisor.

1. Girardot (Piscilago)

Girardot es un municipio en el departamento de Cundinamarca que se encuentra a 140 kilómetros de Bogotá. Es uno de los de los sitios más atractivos del departamento para los turistas, pues tiene un clima cálido y se encuentra al lado del río Magdalena.

Cerca de Girardot, se encuentra Piscilago, el parque acuático más grande de Colombia, que cuenta con:

8 piscinas.

2 parques acuáticos.

8 plataformas de toboganes

18 canales de lanzamiento.

Una montaña rusa acuática.

12 atracciones mecánicas.

Este lugar cuenta además con 709 animales de 112 especies diferentes dentro de sus instalaciones, lo que lo convierte, en uno de los destinos favoritos para muchas familias, en especial, para los niños.

2. Guatavita

Guatavita es un municipio que se encuentra en el departamento de Cundinamarca, específicamente en la provincia del Guavio y se encuentra a 75 kilómetros de Bogotá. Este lugar es conocido por su clima frío y sus leyendas relacionadas con El Dorado y la laguna de Guatavita.

En este municipio, además de la laguna de Guatavita, se encuentra el embalse de Tominé, otro gran cuerpo de agua de importancia ecológica y cultural. Además, estos lugares han convertido en un destino atractivo para realizar turismo cultural y ecológico, lo que también se ha tornado, en una de las principales fuentes de ingreso del municipio.

Aquí se pueden realizar todo tipo de actividades al aire libre, como por ejemplo, volar en parapente, recorrer rutas en cuatrimotos y realizar paseos en velero o deportes acuáticos, todos estos planes son perfectos para que tanto niños como adultos puedan disfrutar de sus vacaciones.

3. Nemocón (Mina de sal)

Nemocón es un municipio que se encuentra de igual forma en el municipio de Cundinamarca, en la provincia de sabana centro, y es el más cercano a la ciudad de Bogotá, pues se encuentra aproximadamente a 65 kilómetros. Este lugar tiene un clima templado y es conocido por su extensa historia minera, específicamente por las minas de sal.

Esta última es el principal atractivo del municipio, la mina de sal de Nemocón, es una extensa red de túneles y cavernas subterráneas que han sido exploradas desde hace varios siglos.

Además, se puede visitar el desierto de Checua o los museos de la sal y de la historia natural de la sabana. Un destino perfecto para quienes prefieren una experiencia más enriquecedora y menos extrema.

