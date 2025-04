Obras clave en Medellín y Bello detenidas por contratista implicado en caso Aguas Vivas

Medellín, Antioquia

Dos de las obras públicas más emblemáticas en Medellín y Bello están actualmente suspendidas. Se trata de la recuperación de la Biblioteca España y la construcción del Parque de Artes y Oficios, ambas a cargo de IDC Inversiones, firma vinculada al escándalo por la valorización irregular del predio Aguas Vivas, y cuyo representante legal fue imputado por la Fiscalía General de la Nación.

Biblioteca España: diez años de espera

El contrato para la recuperación de la Biblioteca España fue firmado en enero de 2022 por un valor de 28 mil millones de pesos. Fue asignado a través de una licitación con un único oferente: IDC Inversiones. Las obras debían estar terminadas en diciembre de 2023.

A pesar de que la ejecución se encuentra en un 98% de avance, la obra está suspendida, según informó la Alcaldía de Medellín a Caracol Radio, por inconvenientes en uno de los edificios. Actualmente, según la administración, se llevan a cabo mesas técnicas y jurídicas para definir los ajustes faltantes, especialmente en la estructura conocida como Caja 3.

“El proyecto se encuentra suspendido mientras se desarrollan mesas técnicas y jurídicas para definir los mecanismos que permitan completar las obras adicionales solicitadas por seguridad humana”, indicó la administración municipal.

Vecinos del barrio Santo Domingo, donde se ubica la biblioteca, siguen preguntando “¿para cuándo?”, tras una década del cierre ocurrido en 2015, y luego de pasar por las administraciones de Aníbal Gaviria, Federico Gutiérrez, Daniel Quintero y el actual alcalde.

Parque de Artes y Oficios de Bello: crisis laboral y pagos sin respaldo

El contrato del Parque de Artes y Oficios fue firmado también en 2022, con un valor de 76 mil millones de pesos. Fue adjudicado por la Empresa de Desarrollo Urbano de Bello (Edunorte), con financiación de la Alcaldía de Bello y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Sin embargo, según denuncias del concejal de Bello Víctor Hugo Gálvez, las obras se han detenido desde hace más de seis meses, y los trabajadores fueron despedidos de manera irregular.

“Dejaron a 58 trabajadores despedidos en diciembre, sin liquidación, sin pago de la seguridad social ni de las primas. Solo un documento enviado por WhatsApp. Así los dejaron, a la deriva”, denunció el concejal.

Además de la crisis laboral, Gálvez denunció que la empresa presentó una acta de cobro con inconsistencias, incluyendo cobros duplicados y pagos por obras no ejecutadas, como ascensores, silletería y una cubierta, las cuales habrían sido pagadas en un 85%, sin estar instaladas.

A pesar de esto, la Alcaldía de Bello sostiene que las obras no están suspendidas y que continúan trabajando con el contratista para cumplir los plazos. No obstante, la fecha original de entrega era 2023, y a día de hoy, no hay claridad sobre su finalización.

IDC Inversiones y el caso Aguas Vivas

IDC Inversiones es una de las tres compañías propietarias del lote Aguas Vivas, involucrado en un proceso de valorización irregular. Su representante legal, Juan Diego de Jesús Moreno Barón, fue imputado junto al exalcalde Daniel Quintero por la Fiscalía.

Según el ente investigador, Moreno Barón habría gestionado comunicaciones que resultaron en un aumento irregular del valor del predio, lo que hoy está bajo investigación judicial.

IDC Inversiones también recibió varios contratos durante la gobernación de Luis Pérez y la alcaldía de Daniel Quintero, y sus propietarios son señalados de tener cercanía con el exgobernador, según fuentes de Caracol Radio.

Caracol Radio intentó contactar a IDC Inversiones, pero el número telefónico no respondió. En la sede registrada en la Cámara de Comercio, ubicada en El Poblado, se evidenció desocupación del espacio, y se constató que la matrícula mercantil no fue renovada.