Archila critica la falta de recursos para la JEP y defiende la gestión de Duque en el proceso de paz

Archila critica falta de recursos para la JEP: se requiere más para que las sanciones sean efectivas

Emilio Archila, exalto consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación durante el gobierno del expresidente Iván Duque, se refirió a la reciente sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por civiles presentados como bajas en combate —también llamados falsos positivos— por agentes del Estado, en la Costa Caribe.

Archila señaló en 10AM de Caracol Radio que el país esperaba las sentencias de la JEP desde hace mucho tiempo y que es necesario que la jurisdicción sienta la presión para que se produzcan resultados efectivos. Además, lamentó que no se hayan hecho más explícitas las restricciones que tendrán los 12 exmilitares del Batallón ‘La Popa’ de Valledupar mientras desarrollan los trabajos de reparación:

“Es la consecuencia de haber desarticulado la estructura y la institucionalidad tan robusta que nosotros habíamos dejado de construir. El presidente Duque y el tiempo en que nosotros estuvimos creamos la Consejería de Estabilización y Consolidación”.

“Antes de irme, nosotros logramos que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aceptara que iban a extender cualitativamente su mandato para que nos ayudara a hacer la verificación de las sanciones y dejamos una propuesta de articulación minuto a minuto de qué tenía que hacer cada una de las entidades del gobierno nacional”, añadió.

La JEP fijó este jueves la pena máxima de 8 años para los 12 comparecientes de ‘La Popa’. En algunos casos se aplicó un descuento proporcional al tiempo ya cumplido en la justicia ordinaria (hasta 5 años) Como resultado de este trabajo dentro del Caso03, la entidad impuso seis proyectos restaurativos:

Plan Integral de Memorialización para la Costa Caribe. Centro de armonización para el buen vivir del Pueblo Kankuamo. Centro Integral Cultural y de Memoria OMONAPA del Pueblo Wiwa. Fortalecimiento productivo multipropósito, urbano y rural, Sembradores de amor y paz. Casas Multipropósito: Sanando memorias, reconstruyendo vidas. Casa Cultural Nelson Enrique Romo Romero.

El exalto consejero también defendió la gestión del gobierno Duque en el proceso de paz, destacando la creación de la Consejería de Estabilización y Consolidación y la coordinación con las diferentes entidades del gobierno nacional.

Archila también se refirió a la falta de recursos para los proyectos restaurativos de la JEP, señalando que la jefe de la jurisdicción está buscando la plata para estos proyectos. “Es triste que hayamos llegado a este momento sin esa coordinación y obviamente la JEP teniendo que funcionar como una pequeña isla sin ninguna capacidad de lograr esa coordinación en ausencia del liderazgo de alguien del gobierno", dijo.

