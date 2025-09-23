Cierre de vías en el Tolima por una competencia ciclística. Conozca los días y los horarios.

La Policía de Tránsito y Transporte se encargará de los cierres viales. / Policía Quindío

Tolima

Las autoridades de tránsito del Tolima dieron a conocer a la comunidad que este miércoles, 24 de septiembre, y jueves, 25 de septiembre, se tendrá cierre de vías en diferentes ejes viales del departamento con motivo del desarrollo de una competencia ciclística. Dichos cierres viales se ejecutarán en el horario entre las 7:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde.

¿Cuál será el cierre este miércoles 24 de septiembre?

Para este miércoles 24 de septiembre se cumplirá el cierre vial desde la población de Funza en Cundinamarca y llegará a la capital del Tolima sobre el mediodía. Por ese motivo, se tendrá cierre total en el tramo entre Girardot e Ibagué, un corredor de movilidad clave desde Bogotá y la conexión a otras zonas del país como el Huila y el Eje Cafetero.

¿Cómo será la llegada a Ibagué?

La competencia ciclística llega a la glorieta de la Casa de la Moneda luego toma la avenida Mirolindo y continuará su recorrido para terminar en la carrera quinta con calle 42 en inmediaciones de las Piscinas Olímpicas.

Así será el cierre de vías del Tolima el día Jueves, 25 de septiembre.

Para este jueves se tendrá un nuevo cierre de vías en el Tolima por el mismo evento deportivo.

Dicho recorrido iniciará a la población de Venadillo, Tolima, para terminar en la ciudad de Manizales. El evento deportivo también cruzará por las poblaciones de Líbano-Murillo-La Esperanza y concluir en la capital de Caldas.

El director operativo de la Secretaría de Tránsito Departamental, Miguel Bermúdez, pidió a los viajeros prever sus desplazamientos por las carreteras del Tolima durante estos dos días y en caso de quedar en medio de los cierres tener paciencia para garantizar la seguridad de los ciclistas.