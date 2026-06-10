Destruyen más de 33 mil unidades de licor y cigarrillos de contrabando en el Tolima

Tolima

En las últimas horas, un total de 33.941 unidades de licor adulterado, fraudulento, de contrabando y cigarrillos ilegales fueron destruidas en la Fábrica de Licores del Tolima, bajo la coordinación de la Secretaría de Hacienda, la Dirección Financiera de Rentas e Ingresos y el Grupo Operativo Anticontrabando (GOAT).

La secretaria de Hacienda del Tolima, Carol Andrea Páramo, destacó la magnitud del operativo y su impacto en la lucha contra el contrabando, que busca proteger la salud pública y salvaguardar las finanzas del departamento.

“En pro de la lucha contra el contrabando de cigarrillos, licores y cervezas, esta es una cantidad que llama la atención: más de 33.000 unidades destruidas salen de circulación en el departamento del Tolima”, acotó.

De acuerdo con el balance oficial, entre la mercancía destruida se contabilizan 14.375 cervezas, 1.236 botellas de aguardiente, 5.320 aperitivos, 127 vinos, 49 botellas de ron, 94 de whisky, además de otras bebidas alcohólicas y 12.631 unidades de cigarrillos ilegales.

La funcionaria explicó que entre los productos incautados se encontraban licores adulterados, con estampillas falsas o provenientes de otros departamentos, lo que representa un grave riesgo para la salud de los consumidores.

“Recordarles a los contribuyentes, ciudadanos, tolimenses y turistas que en esta época de festividades le decimos no al contrabando. Hoy estamos demostrando que el gobierno departamental cuida no solo las finanzas del departamento, sino también la salud de las personas”, afirmó.

Asimismo, señaló que los operativos se han intensificado especialmente en municipios donde se desarrollan las festividades de San Juan y San Pedro.

“Los municipios fronterizos son prioritarios en esta temporada. Hemos realizado operativos y acciones de sensibilización en lugares como Natagaima e Ibagué, entre otros, y continuaremos recorriendo el departamento con el apoyo de la Fuerza Pública y la Federación Nacional de Departamentos”, concluyó.

El valor comercial estimado de los productos destruidos asciende a 221 millones de pesos, mientras que el departamento dejó de percibir más de 143 millones de pesos en impuestos.