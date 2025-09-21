¿Cuáles son las principales causas de accidentes de tránsito en Ibagué?

Accidente de tránsito en el sector de Picaleñita en Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio, el secretario de Movilidad de Ibagué, Ricardo Fabián Rodríguez, se refirió al aumento de accidentes de tránsito con víctimas fatales y a las críticas de los ciudadanos que afirman que esto se debe a la falta de control por parte de las autoridades.

“Se ha venido trabajando en el ejercicio de la autoridad, pero consideramos que existe una conciencia ciudadana, este tipo de siniestros viales se producen por la velocidad y la imprudencia que pone en riesgo a los actores viales”, dijo el secretario de Movilidad.

Según Ricardo Fabián Rodríguez, las cifras que se tienen en la actualidad son muy similares a las del año 2024, pero que aclaró que sí han evidenciado que se requiere mayor conciencia entre los conductores, porque las autoridades sí están haciendo controles para evitar más víctimas fatales.

“Se trata que todos pongamos nuestro granito de arena, hemos visto como los comparendos se están incrementando sobre todo los fines de semana y en horarios nocturnos”, dijo el funcionario.

Finalmente, sostuvo que desde la administración se seguirán trabajando en los controles en las vías para generar conciencia entre los actores de la movilidad para evitar que más personas pierdan la vida en accidentes de tránsito.

Dato: la cifra de personas muertas en accidentes de tránsito superó las 50 en el año 2025, siendo los motociclistas los más involucrados en estos siniestro viales con víctimas fatales.

El abandono de vehículos en vía pública con 3.400 comparendos// multa de: $604.100

El conducir motocicleta sin cumplir las normas establecidas con 1.750 comparendos// multa de: $750.000

Desobedecer al agente de tránsito con 1.099, // multa de: $604.100

No portar la revisión técnico mecánica con 1.010 y // multa de: $604.100

No respetar el pico y placa con 984 órdenes de comparendo. // multa de: $604.100