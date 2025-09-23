Presidente del Concejo de Ibagué pide revisar continuidad del comandante de la Policía Metropolitana

Ibagué

El presidente del Concejo de Ibagué, Camilo Acevedo, cuestionó la compleja situación que enfrenta la ciudad con el aumento de casos de homicidio que se han registrado sobre todo el pasado fin de semana de amor y amistad en el que 4 personas perdieron la vida de manera violenta.

“Nos preocupa lo que sucedió el pasado fin de semana, situaciones que habíamos advertido con personas que prestan seguridad en sitios nocturnos, esperamos un trabajo de articulación institucional entre la administración municipal y la Policía se pueda establecer con los responsables y las estrategias que puedan mitigar estos riesgos”, dijo Acevedo.

El cabildante resaltó que se está a la espera que comience el tercer periodo de sesiones ordinarias debido a que el periodo anterior no se realizó la sesión secreta con las autoridades “Esperamos que este periodo se pueda hacer, lo que ha pasado preocupa al Concejo”.

¿Qué pasa con la seguridad en Ibagué?

Acevedo afirmó que desde la Alcaldía se han realizado varios cambios en la Secretaría de Gobierno, pero esto no ha mejorado la situación de seguridad en la capital del Tolima.

“Acá debemos entonces tenemos que pensar que, si los cambios tienen que hacerse en la cúpula de la Policía Metropolitana de Ibagué, debemos hacer los análisis porque no pueden aumentar las cifras y normalizarlo”, puntualizó Camilo Acevedo, presidente del Concejo de Ibagué.