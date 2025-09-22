Sí hay medicamentos de control para salud mental pero hay que comprarlos: denuncia veedor Quindío

Armenia

Veedores en temas de salud desde Armenia advierten de la grave situación para el tratamiento de los pacientes con enfermedades mentales ya que no les están entregando los medicamentos y por eso llamaron la atención de la Supersalud.

En el auditorio del hotel Mocawa Plaza al norte de Armenia se llevó a cabo una jornada de diálogo liderada por la Superintendencia Nacional de Salud ante la compleja situación que vive el departamento en materia de atención a los usuarios.

En ese escenario hablamos con Jairo Barreto, presidente de la veeduría en salud de personas en condición de discapacidad física y metal que aprovechó la presencia de los delegados de la Supersalud para dar a conocer la problemática de la entrega de medicamentos.

Y explicó “el primer tema es que medicamentos de control no están entregando, antipsicóticos tampoco, que es una de las problemáticas que tiene Armenia y el departamento del Quindío que es en salud mental, por ponerle un ejemplo nada más a la clínica El Prado está colapsada, Hospital Mental de Filandia colapsado, no hay camas. ¿Por qué? Por porque estas personas se descompensan.

Y agregó “pero están jugando con la salud de las personas, Colsubsidio tiene la medicación, pero para venderla, no para entregar al contributivo y no contributivo, estamos muy preocupados, he venido aquí porque pues la representación mía es de la población civil en cuanto a discapacidad, preocupados a ver qué solución nos puede dar la súper salud, porque yo siempre he dicho que estos entes de control no han tenido la incidencia que esperábamos la población civil en cuanto a ejercer control”

Esperamos resultados concretos de los entes de control

A ejercer el control que se debe hacer, pero ejercer el control es mostrar resultados concretos sobre la salud que es una de las necesidades específicas de la población en Colombia. Porque es que usted no me puede decir, “Venga, dentro de 15 días una persona con esquizofrenia o psicosis porque se me va a tirar por una ventana y entonces que se descompensa, porque eso no da tiempo.

Las muchachas pues son empleadas, las que trabajan en las farmacias ellas no entienden eso, porque quien entiende este tema son los que trabajamos en discapacidad, los médicos, los psiquiatras, psicólogos, en orden de ideas, pues esperamos a ver que aquí salgan algunas cosas concretas.

Yo le hablé con el superintendente el propio y me dice que sí, que se están buscando soluciones, pero es que Armenia en el país una de las ciudades con más discapacidad mental y psicosocial que hay en Colombia.

¿Y eso es con todas las EPS?

La mayoría, sí, porque es que tenemos que ver, los no contributivos si yo me paso para Asmet Salud está peor, la Nueva EPS para no contributivos. El resto pues son contributivos y tiene tienen problemas, lo acaba de decir el superintendente, Sanitas, salud total, bueno, entonces están teniendo todas problemas, se vino una cadena.

Entonces, a las personas que tienen el Sisbén, ven que son no contribuyentes, ¿qué les queda? Antes la gente se ha retirado de Asmet salud porque la Nueva EPS funcionó muy bien, hasta hace un año funcionaba perfectamente hasta ahora que se cayó lo mismo la caída que Asmet Salud, la tiene La Nueva EPS es igual.

Medicamentos sí hay, pero hay que comprarlos

El veedor fue claro en manifestar “yo creo que es una actuación de mala voluntad que hacen algunas farmacéuticas, ya que, si usted la va a reclamar, yo voy a reclamar una inyección de pipotiazina o un antipsicótico, no lo hay, son dos Colsubsidios, en el otro Colsubsidio sí la hay para venderla, entonces, mire, que, si hay la medicina, sino que la acaparan o bueno, qué problemática tiene porque están jugando con la salud de los usuarios”