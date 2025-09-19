Secuestran al exalcalde y actual concejal de Morales, Cauca, Guido Córdoba

Morales, Cauca

Fue secuestrado el exalcalde y actual concejal del municipio de Morales en el Cauca, Guido Saúl Córdoba.

El líder político fue sacado de su vivienda en el corregimiento de Carpintero por encapuchados que se lo llevaron con rumbo desconocido. En el mismo, integrantes de su familia fueron amordazados.

El alcalde de esa población Óscar Guachetá anunció que “rechazamos rotundamente estos hechos de violencia que no le hacen bien a Morales ni al departamento del Cauca”.

El Departamento de Policía Cauca agregó que “en articulación con la Fiscalía General se activaron los protocolos y se dispuso de un componente especializado de investigación criminal, inteligencia y capacidades operativas del Gaula con el fin de avanzar en el esclarecimiento de los hechos y propiciar el pronto regreso del ciudadano a su núcleo familiar”.