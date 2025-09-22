Israel amenaza con represalias a países que reconozcan a Palestina como Estado

JERUSALÉN, 21/02/2025.- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, visitó este viernes a las tropas israelíes en el campo de refugiados de Tulkarem en Cisjordania, tras anunciar una "operación masiva" contra el terrorismo en este territorio palestino ocupado. EFE/Oficina del primer ministro de Israel -SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)- ( EFE )

El ministro francés de Exteriores, Jean-Noel Barrot, advirtió a Israel que si toma represalias a su reconocimiento del Estado palestino, como el cierre de su embajada, replicará “con una extrema firmeza”.

En una entrevista con el canal TF1 sobre esa posibilidad que circula desde hace unos días, Barrot ha subrayado que “en ningún caso es su interés. Si se toman ese tipo de medidas, responderemos con una extrema firmeza. Espero que no llegaremos hasta allí” y ha insistido en que la iniciativa del reconocimiento del Estado palestino “concurre a la seguridad de Israel”.

“Su aplicación será progresiva y condicionada a elementos sobre el terreno, incluida la liberación de los rehenes”, ha puntualizado el jefe de la diplomacia francesa.

Otra de las condiciones fijadas por Francia para dar pasos en la concreción de ese reconocimiento es que la Autoridad Nacional Palestina (ANP), como se ha comprometido, lleve a cabo una profunda reforma de su gobernanza, y que haya un desarme de Hamás, que tendría que dejar de controlar Gaza, para lo que se espera también la ayuda de países árabes aliados.

Igualmente ha dicho que “nuestro análisis, nuestra convicción profunda es que el Estado de Palestina significa el fin de Hamás y la seguridad para Israel”.

No es un genocidio

Barrot ha justificado el hecho de no querer utilizar el término genocidio para llamar a lo que está ocurriendo en Gaza con la ofensiva militar israelí con el argumento de que esa cuestión corresponde decidirla “a las jurisdicciones internacionales, al Tribunal Internacional de Justicia, a la Corte Penal Internacional” (CPI).

No obstante, ha hecho notar que el informe de la ONU en el que se utiliza el término de genocidio pone en evidencia la gravedad de la situación y es un llamamiento para que “cese” porque “Gaza se ha convertido en un lugar de muerte”.

Reino Unido rechaza posibles sanciones israelíes

La ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper, también advirtió al Gobierno de Israel contra cualquier represalia por el reconocimiento por parte del Reino Unido del Estado de Palestina, por ejemplo con la anexión de más territorio en Cisjordania.

“Le he dejado claro al ministro de Exteriores israelí que no deben hacer eso, y le he dejado claro también que la decisión que hemos tomado es la mejor manera de respetar la seguridad tanto de Israel como de los palestinos”, declaró a la cadena pública BBC.

Cooper se encuentra en Nueva York, donde participará en la conferencia internacional sobre la solución de dos Estados auspiciada por Francia y Arabia Saudí, en la que detallará el proceso para el reconocimiento de un Estado palestino anunciado el domingo en Londres por el primer ministro británico, Keir Starmer.

“Se trata de proteger la paz, la justicia y, fundamentalmente, la seguridad de Oriente Medio. Seguiremos trabajando con todo el mundo en esa región para lograrlo”, dijo a la BBC.

“Lo fácil sería dar marcha atrás y decir: ‘Bueno, es demasiado difícil’. Pero pensamos que eso está mal, después de haber visto tanta devastación, tanto sufrimiento”, añadió.

“Así como reconocemos a Israel, el Estado de Israel, también debemos reconocer el derecho de los palestinos a un Estado propio”, puntualizó.