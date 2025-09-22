Alemania: Palestina debe ser reconocida luego de un proceso negociado con Israel, no antes

El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, reiteró que su país es partidario de reconocer a Palestina sólo hacia el final de un proceso negociado para la creación de dos Estados (es decir, con el visto bueno de Israel), pero destacó que este proceso de conversación debe comenzar ahora.

En declaraciones a la prensa antes de viajar a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU, Wadephul aseguró que la nueva ofensiva israelí sobre Gaza es “un camino totalmente equivocado” para hallar una salida al conflicto de Oriente Próximo, lo que requiere por el contrario más ayuda humanitaria para el enclave, un alto el fuego inmediato y la liberación de los rehenes israelíes.

“Todos los pasos hacia una anexión ilegal de los territorios ocupados socavan además la oportunidad de resolver el conflicto de forma duradera; por lejana que parezca ahora mismo en estos momentos, una solución negociada con dos Estados es el camino que puede hacer posibles a israelíes y palestinos una vida en paz, seguridad y dignidad”, aseveró el ministro.

“Para Alemania el reconocimiento de un Estado palestino está más bien al final del proceso. Pero un proceso de este tipo debe comenzar ahora”, enfatizó.

Naciones Unidas es la respuesta

Wadephul además defendió a la ONU, antes de que dé comienzo en Nueva York la Asamblea General de dicha organización, como un foro único para la cooperación en un mundo marcado por los conflictos internacionales.

“Las Naciones Unidas son el único foro indispensable que reúne al mundo. Para ello se necesita una organización fuerte y capaz de actuar”, afirmó, consciente de que en Nueva York se debatirán soluciones a crisis como la guerra de Rusia contra Ucrania o la de Israel contra la organización islamista palestina Hamás.

Gaza no es el único problema

“Hoy en día, son los enjambres de drones, los desfiles de misiles y las amenazas nucleares los que pretenden socavar la fe en la fuerza de la ley”, planteó el ministro alemán antes de aludir a la guerra de agresión de la Rusia del presidente Vladímir Putin contra Ucrania.

“Con su guerra de agresión contra Ucrania, contraria al derecho internacional, Putin se opone a todo lo que representan las Naciones Unidas”, apuntó Wadephul, que además aludió a Irán y sus intenciones nucleares.

“Irán lleva años enriqueciendo masivamente sus reservas de uranio, se niega a que la Organización Internacional de Energía Atómica inspeccione por completo su programa nuclear”, indicó.

Además, Wadephul comentó, entre otras crisis, a la que afecta a Sudán, donde “una guerra civil que ha provocado la peor catástrofe humanitaria de la actualidad”, la amenaza que pesa sobre la población en Haití debido a la presencia allí de bandas armadas, la subida del nivel del mar o el subdesarrollo y pobreza que afecta a millones de personas.