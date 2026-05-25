Israel mata a niña de seis años y su maestra en ataque contra campamento de desplazados en Jan Yunis

Un ataque aéreo israelí mató este lunes a una niña gazatí de seis años y a su maestra de 31 mientras daban clase en una tienda de campaña dentro del campamento para personas desplazadas de Ghaith, en el área sureña de Al Mawasi en Jan Yunis, según confirmaron a EFE fuentes médicas.

El ataque también hirió a otras 17 personas, que fueron trasladadas inicialmente al hospital de campaña kuwaití del campamento y, posteriormente, al complejo médico Naser de Jan Yunis.

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Entre ellos había varios niños, según un testigo presencial que también confirmó a EFE que las familias de los menores habían acudido al lugar del ataque instantes después en busca de sus hijos, muchos de ellos atrapados entre los escombros.

Según la agencia de noticias palestina Wafa, el cadáver de la niña de seis años, identificada como Mena Nabil Abu Labda, llegó ya sin vida al complejo médico Naser.

Según el periodista Moayen Al Dabba, la zona fue atacada sin previo aviso por dos helicópteros Apache que sobrevolaron la zona repentinamente y dispararon un misil contra el campamento de desplazados de Ghaith.

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“Llegué al lugar en cuestión de segundos porque estaba cerca”, dijo el periodista a EFE. “Los muertos y los heridos yacían en el suelo”.

Desde que entró en vigor el acuerdo de alto el fuego en Gaza el pasado 10 de octubre, más de 900 palestinos han muerto (sin contar los fallecidos hoy) y alrededor de 2.700 han resultado heridos en ataques del Ejército de Israel, según el Ministerio de Sanidad gazatí.

Durante este mismo periodo, se han recuperado los cuerpos de otros 777 palestinos fallecidos. En total, 72.800 palestinos han muerto desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023, entre ellos más de 21.000 niños.

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