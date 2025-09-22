Tres muertos dejan ataques violentos durante el fin de semana en Cúcuta

Cúcuta.

Los ataques violentos no cesaron durante el fin de semana en Cúcuta y dejaron como saldo tres personas muertas en diferentes hechos registrados en la ciudad.

El primero ocurrió el sábado en la avenida del Río, a la altura del Anillo Vial Oriental. Allí fue asesinado Renzo Aykardo Calzado Ortega, quien se movilizaba en un vehículo Chevrolet Sail. Según versiones preliminares, dos hombres en motocicleta se le acercaron y le dispararon en repetidas ocasiones. Al recibir los impactos, la víctima perdió el control del carro al pasar por debajo del puente de La Gazapa, salió de la vía y terminó chocando contra varios árboles, donde falleció. De acuerdo con las autoridades, Calzado Ortega aparecía relacionado en varias investigaciones por diferentes delitos.

Ese mismo día, en el sector La Esperanza del asentamiento humano El Talento, sobre el Anillo Vial Occidental, fue atacado a disparos Jhon Jairo Quintero Ascanio. El hombre recibió un impacto en la cabeza y, aunque la comunidad lo trasladó a un centro asistencial, murió minutos después. Sobre este crimen aún se desconocen las circunstancias.

El tercer caso se registró en la madrugada del domingo en el barrio Nueva Ilusión, donde una riña terminó en tragedia. Una pareja que departía en un estanco inició una discusión, situación a la que se sumó otro hombre que intentó intervenir. La confrontación escaló hasta que ambos hombres sacaron armas blancas y se enfrentaron, pero la víctima terminó siendo Jaime Sánchez Guerrero, quien recibió varias heridas y murió pese a ser llevado a un centro médico.

El presunto agresor, identificado como Jhon Jairo Rebelo Martínez, fue capturado por las autoridades y dejado a disposición de la Fiscalía.