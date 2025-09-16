¿Por qué Petro fue denunciado ante la Corte Penal Internacional?

Colombia

El precandidato presidencial Abelardo De La Espriella presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional en contra del presidente Gustavo Petro por el asesinato del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay.

De acuerdo con el abogado, el presidente habría tenido injerencia en “crímenes de lesa humanidad y/o genocidio (…) con sus declaraciones incendiarias que han contribuido a la polarización, la incitación al odio y la inestabilidad del país”.

El ahora precandidato también envió un dardo a la justicia colombiana, asegurando que “mientras en Colombia las investigaciones se engavetan por arreglos políticos, la Corte Penal Internacional tiene la competencia para actuar en defensa de los Derechos Humanos de la oposición”.

Petro le respondió a De La Espriella

El presidente en sus redes sociales se refirió a la denuncia presentada por el candidato de la oposición, señalándolo de tener una “alianza con el paramilitarismo” que calificó como “una instigación a los crímenes contra la humanidad”.

Añadió el mandatario: “Es hora que el país sepa cuál fue tu papel con el paramilitarismo en Córdoba y las estafas que les hiciste, cogiendo dineros del narcotráfico”.