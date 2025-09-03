Desempleo en Colombia alcanza la cifra más bajas desde 2001: top 5 ciudades con más y menos empleos

Tasa de desempleo en Colombia 2025. Imagen de referencia vía Getty Images / Javier Ghersi

El mercado laboral colombiano atraviesa un momento histórico. Según el más reciente reporte del DANE, la tasa de desempleo en julio de 2025 se ubicó en 8,8 %, la cifra más baja registrada para este mes desde 2001.

Esta cifra reflejaría una reducción de 1,1 puntos porcentuales frente a julio de 2024, cuando el indicador estaba en 9,9 %.

Además, según el Gobierno Nacional, durante el último año se generaron alrededor de 766 mil nuevos empleos, mientras que el número de personas desempleadas cayó en 230 mil.

El desempleo fue mayor para las mujeres

Según el DANE, en julio la tasa de desocupación para el total nacional en los hombres fue del 7,1% y para las mujeres del 11,1%. Lo que significó una brecha de 4,0 puntos porcentuales.

En las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas, esta diferencia se redujo, sin embargo, sigue presente: 9,7 % para mujeres frente a 7,3 % en hombres.

Esta brecha de 2,4 puntos porcentuales en estas ciudades aunque es más baja que la registrada en años anteriores, aún plantea desafíos en términos de equidad laboral y acceso a oportunidades de calidad para las mujeres.

Le puede interesar: Salario mínimo: ¿Petro cerrará el 2025 con un nuevo aumento vía decreto? Esto dijo

¿Cuáles fueron los sectores que más impulsaron el empleo?

La recuperación laboral estuvo liderada por actividades relacionadas con el consumo interno, los servicios y la movilidad. Entre los sectores que más generaron puestos de trabajo están:

Turismo, gastronomía y hoteles: +186 mil empleos.

+186 mil empleos. Transporte y almacenamiento: +172 mil. Este sector tuvo una variación significativa con respecto a meses anteriores.

+172 mil. Este sector tuvo una variación significativa con respecto a meses anteriores. Servicios profesionales, técnicos y administrativos: +115 mil.

+115 mil. Comercio y reparación de vehículos: +92 mil.

Estas son las 5 ciudades con mayor desempleo

Quibdó (24,3%), que disminuyó 2,4 p.p. frente al mismo trimestre de 2024 (26,8%) Riohacha (14,4%) Ibagué (12,8%), con una variación estadísticamente significativa de 2,8 p.p. con respecto al trimestre de 2024 (15,7%) Sincelejo (12,3%) Tunja (11,0%)

Estas son las 5 ciudades con menos desempleo

Medellín A.M. (7,3%) Villavicencio (7,7%) Cali A.M. (7,8%) Santa Marta (8,1%) Bucaramanga (8,5%)

La informalidad se redujo pero sigue siendo elevada

Según el informe del DANE, la tasa de informalidad se ubicó en 54,8% en julio, inferior al 56% registrado e el 2024.

Además, destacaron que el sector agrícola mantiene los mayores niveles de informalidad con 84,6% de sus trabajadores, seguido por Alojamiento y servicios de comida con 74,1%.

Por otro lado, las actividades financieras y de seguros presentaron la menor informalidad con 11,2%.

El desempleo en los jóvenes se redujo al 15%

Según este informe, la tasa de Desocupación juvenil, entre los 15 a 28 años, a nivel nacional para el trimestre móvil mayo a julio llegó a 15%, con reducción de 2,2 p.p. frente a 2024.

Lea también: ¿Cuáles son los empleos con los salarios más altos de Colombia? Sueldos de hasta 20 SMLMV