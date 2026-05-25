El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Ninguno de los que hizo la película estuvo con él al final”: exjefe de seguridad de Michael Jackson

Bill Whitfield, exjefe de seguridad personal de Michael Jackson entre 2006 y 2009, habló en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para conversar sobre algunos detalles del reconocido ícono del pop en sus últimos días de vida.

En la conversación, asimismo, criticó a los realizadores de la más reciente película biográfica sobre el artista, ‘Michael’.

Lea más: ‘Michael’, cada vez más cerca de ser la película biográfica musical más taquillera de la historia

Críticas a la película más reciente de Michael Jackson

“No estoy listo para ir a ver esta película en este momento, eventualmente a lo mejor lo haré, pero”, comentó.

Explicó que la razón por la cuál no se siente listo para ver la más reciente película del cantante es que “estas personas se reunieron, la hicieron, pero en los últimos tiempos de Michael Jackson ninguna de ellas estaba presente en la vida de Michael Jackson, ni en momentos tristes, ni en momentos oscuros, y por eso no me siento listo para entretenerme con este contenido”.

¿Cuál es la mayor mentira que se ha dicho sobre Michael Jackson?

Lea también: Un nuevo documental explorará el juicio de Michael Jackson por abuso sexual infantil en 2005

Por otro lado, Whitfield fue muy puntual en esta respuesta y aseguró que la mayor mentira que se ha dicho sobre Michael Jackson es “describirlo como que él era un hombre malo o que era un hombre capaz de herir a niños”.

Finalmente, el exjefe de seguridad de Jackson recordó que el icónico cantante terminó su vida de forma solitaria.

“Él estaba muy solo. Desde el punto de vista de negocios, pues sí, había cosas ocurriendo alrededor de su vida, pero más allá de sus hijos, él estaba muy solo”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 13:27 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: