De La Espriella propone reto a Vicky Dávila: “si lo que dices es cierto, retiro la candidatura”

Siguen las diferencias entre dos de los precandidatos presidenciales que tiene la derecha para lo que será la contienda del 2026.

La periodista Vicky Dávila, sin mencionarlo, volvió a descartar un acercamiento con el también precandidato Abelardo De La Espriella: “¿Creen que un cobarde que firmó un acuerdo de colaboración con la justicia de Estados Unidos, para evitar que lo metan preso, y entregó a Alex Saab, tiene ética?”, dijo.

A este señalamiento respondió el propio De La Espriella con un reto para la exdirectora de la Revista Semana: “Respetada Vicky, te propongo algo: vamos juntos al Departamento de Justicia en los Estados Unidos y, si lo que tú dices es cierto, yo me retiro de la candidatura; si no lo es, ni siquiera tendrás que disculparte”.

El precandidato presidencial Abelardo de La Espriella retó a la también precandidata Vicky Dávila a ir "juntos al Departamento de Justicia en los Estados Unidos" para confirmar si el jurista firmó un acuerdo para "para evitar que lo metan preso".

Añadió el abogado que no responderá a las agresiones recibidas: “No esperes de mí malos tratos: a una dama no se le toca ni con la letra de un trino. El enemigo es Petro; la solución, la unión. Primero, Colombia”.

Por el momento, la precandidata Dávila no ha respondido al reto propuesto. Sí hizo una nueva publicación en sus redes ratificando que De La Espriella, dice, es “el abogado sin ética, el mismo que defendió a Alex Saab”.