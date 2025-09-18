“No vamos a aceptar que Colombia Humana se quede por fuera siendo el partido más grande”: Bolívar

En una reciente entrevista a 6AM de Caracol Radio, el precandidato presidencial Gustavo Bolívar expresó su preocupación por la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) que impide la unificación total de los partidos simpatizantes del Gobierno Nacional. Bolívar señaló que esta situación podría llevar a la no realización de una consulta dentro del Pacto Histórico, como se había acordado inicialmente.

Noticia en desarrollo