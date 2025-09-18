“No vamos a aceptar que Colombia Humana se quede por fuera siendo el partido más grande”: Bolívar
Gustavo Bolívar, precandidato presidencial, explicó que si no se subsana lo que solicitó el CNE, no aceptarán la fusión y los partidos continuarán con consultas interpartidistas
“No vamos a aceptar que Colombia Humana se quede por fuera siendo el partido más grande”: Bolívar
03:53
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
(Colprensa - Cristian Bayona). En la foto: Gustavo Bolívar
En una reciente entrevista a 6AM de Caracol Radio, el precandidato presidencial Gustavo Bolívar expresó su preocupación por la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) que impide la unificación total de los partidos simpatizantes del Gobierno Nacional. Bolívar señaló que esta situación podría llevar a la no realización de una consulta dentro del Pacto Histórico, como se había acordado inicialmente.
Noticia en desarrollo