Día sin carro y sin moto en Cali HOY ¿a qué hora empieza? Restricciones y más

Medición de ruido en la entrada del hundimiento de la Avenida Colombia en Cali

La segunda jornada de día sin carro se cumple hoy 22 de septiembre en Cali de 6:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche.

Las autoridades han pedido a los caleños que hagan uso del transporte público como el Sistema Masivo MIO y taxis.

Puestos de control en las entradas a Cali

La Secretaría de Movilidad, para brindar información a quienes llegan a la ciudad, y no conocen la actividad que se realiza hoy, instaló puestos de control en las principales entradas a la ciudad. Allí revisarán las excepciones o se harán las recomendaciones pertinentes, cabe aclarar que de no respetarse la medida puede ser multado o su vehículo inmovilizado.

Norte: Sameco, Menga y Paso del Comercio.

Sur: Avenida Panamericana y Puente de La Viga – Avenida Cañasgordas.

Occidente: kilómetro 9 Vía al Mar.

Oriente: Puente de Juanchito.

Sanciones

Circular sin autorización durante la jornada constituye la infracción C-14, con una multa aproximada de $650.000.

Actividades en bicicleta alternas a la jornada del día sin carro

Hay cuatro rutas en bicicleta que son promovidas por la jornada de movilidad activa, serán acompañadas por la Policía y la Secretaría de Movilidad:

Salida 6:00 a.m.

1. Parque de la 14 de Calima → CAM.

2. Carrera 39 con Autopista Simón Bolívar → Clínica Imbanaco.

3. Colegio Nuevo Latir → Carrera. 109 con Calle 48.

4. Jardín Plaza → CAM.

Retorno después de las 7:00 p.m.

1. CAM → La 14 de Calima.

2. Clínica Imbanaco → Carrera 39 con Autopista Simón Bolívar.

3. Carrera 109 con Calle 48 → Colegio Nuevo Latir.

4. CAM → Jardín Plaza

Excepciones a la restricción

Para garantizar el funcionamiento de la ciudad, se contemplaron 23 excepciones a la medida a los siguientes vehículos y actividades que estén debidamente identificados:

Gobierno y diplomáticos: vehículos oficiales de altos funcionarios, caravana presidencial y esquemas de seguridad, con identificación institucional.

Fuerza Pública y seguridad: vehículos del Ministerio de Defensa, Policía, Fuerzas Militares, Inpec y Migración Colombia en labores oficiales.

Emergencias y salud: ambulancias, Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, personal médico y asistencial debidamente identificado.

Servicios públicos esenciales: vehículos de servicios de energía, agua, gas, aseo y telecomunicaciones, con identificación visible y no removible.

Entidades operativas del Estado: vehículos de la Fiscalía, ICBF, Dagma, Dian y de las Secretarías de Movilidad, Salud, Deporte, Seguridad e Infraestructura.

Personas con discapacidad: vehículos destinados al transporte de personas con discapacidad permanente, previa acreditación ante la Secretaría de Movilidad.

Medios de comunicación: vehículos de prensa con logos fijos y permanentes.

Seguridad privada: vehículos de vigilancia, seguridad privada y transporte de valores y esquemas UNP/DIPRO.

Sector justicia: vehículos operativos de jueces y magistrados.

Vehículos eléctricos e híbridos: automóviles y motocicletas registrados como tales en la licencia de tránsito.

Transporte de bienes esenciales: alimentos, medicamentos y productos de salud, con conductores uniformados e identificados.

Aeronáutico: personal operativo de aeropuertos y pasajeros con tiquetes que acrediten vuelo el mismo día.

Transporte público: taxis, transporte colectivo y personal operativo del MIO.

Servicios fúnebres: vehículos destinados al traslado de féretros y acompañamiento, debidamente acondicionados.

Mensajería y domicilios: motos y vehículos con logos fijos y conductores uniformados en servicio.

Transporte escolar: vehículos debidamente autorizados e inscritos conforme a la normatividad nacional.

Casos especiales: vehículos recién retirados de patios oficiales (máximo dos horas) y transporte de pacientes con enfermedades terminales o tratamientos médicos especiales, con soporte.

Mediciones por la autoridad ambiental

Desde las 5:30 de la mañana el DAGM realiza mediciones de ruido, se espera una reducción de al menos tres decibeles.

La medición se hace en cuatro puntos de la ciudad, donde se hizo previamente el 15 de septiembre para tener los datos de comparación:

Punto 1: Calle 70 con Carrera 12E, barrio Urbanización la Nueva Base

Punto 2: Entrada Túnel Mundialista, barrio La Merced

Punto 3: Calle 16 con Carrera 100, barrio Urbanización Ciudad Jardín

Punto 4: Plaza de Cayzedo

El director del Dagma, Mauricio José Mira Pontón, señaló que esta jornada permite que vivencialmente comprobemos que sí es posible implementar nuevas formas de movilizarnos por la ciudad de manera saludable, más eficiente y sostenible.

“Pasar de la ciudad ambientalmente insostenible que actualmente tenemos, a una Cali sostenible es una tarea en la que debemos participar todos. Y estas jornadas, que pueden causar un poco de incomodidad, son también la oportunidad para que reduzcamos nuestra huella de carbono y aportemos significativamente a la disminución de la contaminación atmosférica y acústica”.

Próxima jornada de día sin carro

De acuerdo con el decreto, la siguiente jornada del Día de la Movilidad Activa y Sostenible se llevará a cabo el 22 de abril de 2026.