Día sin carro y moto en Cali 2025: ¿cuándo es y por qué? Alcaldía entregó nuevos detalles

El próximo 22 de septiembre de 2025 Bogotá vivirá la primera jornada de lo que se ha denominado como el ‘Día de la Movilidad Activa’, un espacio pensado para transformar la forma en que la ciudadanía se desplaza.

De esta manera, desde las 6:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche, no podrán circular carros ni motocicletas particulares dentro del perímetro urbano.

Esta iniciativa es impulsada por la ‘Secretaría de Movilidad Distrital’ y también coincide con la conmemoración del ‘Día Mundial sin Automóvil’. Por ende, busca que los habitantes exploren medios de transporte más sostenibles y saludables.

Adicionalmente, es importante resaltar que el objetivo de esta medida es motivar a caminar, usar la bicicleta, el transporte público y otras alternativas que reduzcan la contaminación, descongestionen las vías y aporten al bienestar colectivo.

Asimismo, se invita a los habitantes de Cali a pensar esta medida como una invitación a repensar la relación de la ciudad con sus calles.

Por otra parte, ya está confirmado que esta jornada no será un hecho aislado, por lo que se repetirá cada 22 de abril y 22 de septiembre durante los años 2026 y 2027.

¿Qué objetivos tiene esta medida para la ciudad?

Este día Cali tendrá una cita con la sostenibilidad, en un ejercicio pensado para replantear la manera en que los ciudadanos se mueven por la ciudad.

El propósito va encaminado en avanzar hacia una movilidad menos contaminante y más saludable, disminuyendo la congestión en las vías, reduciendo las emisiones de gases y mejorando la calidad del aire que respiran los caleños.

Paralelamente, se busca un entorno urbano más amable, con menos ruido y más seguridad para peatones y ciclistas; para la administración distrital, se trata de un compromiso con la construcción de una ciudad moderna, equitativa y sostenible, que responda a los desafíos globales del cambio climático y del desarrollo urbano responsable.

¿Qué excepciones y beneficios contempla el decreto?

El borrador del decreto que reglamenta el ‘Día de la Movilidad Activa’ en Cali contempla una serie de excepciones que garantizan la continuidad de los servicios esenciales y la atención a poblaciones específicas.

Entre los vehículos que no estarán sujetos a la restricción se encuentran los de transporte público, los automotores eléctricos e híbridos, los de emergencia, los destinados a labores indispensables y aquellos que trasladan a personas con movilidad reducida.

Desde otra perspectiva, con estas disposiciones, la ciudad busca un equilibrio entre la necesidad de disminuir el uso de carros y motos particulares y la garantía de la movilidad incluyente.

En paralelo, se envía un mensaje claro sobre la relevancia de las energías limpias y la transición hacia tecnologías menos contaminantes.

Finalmente, la jornada permitirá a los ciudadanos experimentar una urbe más limpia, accesible y tranquila, al reducir el ruido y la polución. También se proyecta como una experiencia piloto que permitirá medir los beneficios ambientales y de movilidad a mediano plazo en la capital vallecaucana.