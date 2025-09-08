El 17 de septiembre será el segundo día sin carro y sin moto del año en Ibagué

Ibagué

El secretario de Movilidad, Ricardo Fabián Rodríguez, confirmó en diálogo con Caracol Radio que el próximo 17 de septiembre se realizará la segunda jornada del día sin carro y sin moto del año 2025 en Ibagué.

“Resaltar que la importancia de ese día está en el tema ambiental en la protección del medio ambiente de nuestra ciudad, desde la administración municipal estamos trabajando específicamente en todo lo que tiene que ver con la programación”, dijo Rodríguez.

Esta jornada es la segunda del año, la primera se realizó el segundo miércoles del mes de febrero como lo estipula el acuerdo municipal aprobado hace unos años por parte del Concejo de Ibagué.

“El Acuerdo Municipal que reglamenta el día sin carro y sin moto establece que la jornada se desarrolla desde las 6:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Por otra parte, en lo que se refiere a la programación oficial en próximos días la daremos a conocer”, dijo el secretario de Movilidad de Ibagué.

La sanción para las personas que incumplan esta medida es de 15 Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes, además de la inmovilización de su vehículo informaron las autoridades de tránsito.

Sobre las excepciones para el día sin carro y sin moto se espera que las autoridades locales revelen la reglamentación de la jornada que se cumplirá el tercer miércoles del mes de septiembre.