Vereda La Playa de Paipa, ejemplo de turismo termal comunitario

Paipa

Del 24 al 26 de septiembre Paipa será epicentro de la Feria Mundial de Termalismo, Salud y Bienestar, Termatalia 2025. En este escenario, la vereda La Playa presentará la inauguración del Hotel Piscina Termal La Playa, un proyecto que consolida más de seis décadas de trabajo comunitario.

La iniciativa nació en 1961, cuando los habitantes descubrieron un nacimiento de aguas termales en un predio privado. La propietaria, doña Alejandrina Camargo Salamanca, permitió a la comunidad usar el terreno para organizar y construir una piscina pequeña. Con los años, ese esfuerzo se transformó en un complejo turístico administrado por la Junta de Acción Comunal, cuyos propietarios son, en realidad, los mismos habitantes de la vereda.

Ana Mireya Ibáñez Fonseca, fiscal de la Junta, recordó que desde sus orígenes el proyecto ha tenido un carácter colectivo: “La piscina La Playa es un proyecto comunitario. Todas las decisiones se toman en asamblea y la mayor autoridad siempre ha sido la comunidad”.

Hoy el complejo cuenta con tres piscinas alimentadas directamente del nacimiento, lo que garantiza agua natural y limpia. “Nuestro diferencial es que el agua llega por gravedad, directamente desde el nacimiento. No se mezcla ni se reduce con nada, por eso mantiene su color verde claro y su temperatura constante”, explicó Ibáñez.

Más allá del atractivo turístico, el impacto social ha sido fundamental. “Gracias a los recursos hemos priorizado la educación de los jóvenes, apoyándolos con trabajo, ingresos y kits escolares. También se entregan bonos y ayudas alimentarias a las familias y adultos mayores. La piscina ha sido una oportunidad para que muchos de los hijos de la vereda hoy sean profesionales”, destacó.

Este domingo se dará un nuevo paso con la apertura del hotel, construido con recursos propios y el esfuerzo de los habitantes. “Lo hemos hecho con las uñas, pero con mucho entusiasmo. Queremos ofrecer un servicio completo con restaurante, habitaciones equipadas y acceso directo a las piscinas. Lo más importante es que el turista será atendido por la misma comunidad, los verdaderos dueños del proyecto”, subrayó Ibáñez.

El nuevo establecimiento llevará por nombre Hotel Piscina Termal La Playa.