Ensálsate estrena nuevo espectáculo en Bogotá: Fechas y precios

Con más de 40 artistas en escena, música en vivo y los más fastuosos y deslumbrantes vestuarios, regresa a la capital Ensálsate, el espectáculo de salsa y folclor colombiano que ha conquistado al país y al mundo. Esta vez llega más recargado que nunca con el nuevo espectáculo de su más reciente temporada, “Mi Tierra”.

Ensálsate invita a vivir un recorrido profundo por la identidad colombiana, en un espectáculo dividido en dos bloques inolvidables en los que la salsa se mezcla con ritmos tradicionales de nuestro folclor y hace un recorrido por la geografía musical de nuestro país, con un repertorio que combina tradición y modernidad.

Primer bloque: Colombia es ritmo, alma y tradición

Desde el primer compás, “Mi Tierra” nos transporta a través de los sonidos y colores que definen a nuestro país. Obras como Yo me llamo cumbia, Colombia Tierra Querida, Sanjuanero, Tierra del Olvido, Nuquí y Buenaventura y Caney, entre otras, se fusionan en una sinfonía visual y sonora que celebra la diversidad de nuestras raíces.

Lea también: Pizza Master 2025: Precios y restaurantes en competencia

Cumbia, currulao, mapalé, vallenato y sanjuanero se mezclan con géneros como el bolero, boogaloo y cha-cha-chá, en un homenaje lleno de emoción y fuerza. Este primer bloque es un viaje que despierta la nostalgia, exalta la cultura y reafirma el orgullo de ser colombiano.

Ensálsate estrena nuevo espectáculo en Bogotá. Cortesía: Prensa del show Ampliar

Segundo Bloque: Explosión de salsa y homenaje al Caballero de la salsa, Gilberto Santa Rosa

La segunda parte del espectáculo enciende la fiesta con un repertorio de salsa vibrante y enérgica. Con canciones como La Gozadera, Mentiroso, Perdóname, Que manera de quererte, Guararé, Fuego a la Jicotea, Cali Pachanguero y muchas más, el ritmo se apodera del escenario y contagia al público de principio a fin.

Le puede interesar: Arte y salud mental: Bogotá abre la Bienal Internacional como receta de bienestar colectivo

Este bloque cierra con un emotivo tributo a Gilberto Santa Rosa, “El Caballero de la Salsa”, celebrando su legado con coreografías potentes, acrobacias sorprendentes y una conexión auténtica con la audiencia. Es el momento donde la salsa caleña, con su fuerza característica y precisión vertiginosa, brilla con todo su esplendor.

Ensálsate es una celebración de nuestras raíces. Es música que emociona, danza que cuenta historias, y una puesta en escena que transforma el escenario en un homenaje al alma colombiana. Ven a emocionarte, a cantar, a aplaudir y a sentir el poder del arte que nos representa. Te esperamos en el Teatro Cafam para vivir juntos una experiencia que nace del corazón de “Mi Tierra.

Lea más información: Paul McCartney presenta WINGS, la antología definitiva de su legendaria banda de los años 70

¿Dónde y cuándo?

El Teatro Cafam será el escenario donde se presentará este gran show los días 27 y 28 de septiembre, en los siguientes horarios: 8:00 pm y 4:00 pm

Boletería:

La boletería para asistir a Ensálsate está dispone en www.tuboleta.com allí las boletas están desde $112.000

Este exitoso espectáculo llegará a deleitar a Bogotá luego de su exitosa gira por Europa