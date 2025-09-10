Pizza Master 2025: Precios y restaurantes en competencia

Este año se celebra una nueva versión del esperado Pizza Master, en esta oportunidad funcionará bajo el lema “La resistencia”. El evento que se celebra cada año con varios restaurantes que participan por elegir al ganador de la mejor pizza en cada ciudad, es uno de los más importantes del país.

¿Cómo se elige la mejor pizza?

Durante una semana, varios restaurantes eligen su mejor pizza para ofrecerla a los comensales y que sea evaluada por ellos. La votación se hace por medio de la aplicación Tulio Recomienda (que se encuentra disponible en la app store de cada equipo celular), donde hay unas estrellas y se vota por medio de ellas. Allí también se podrá ver un mapa de cada ciudad con los restaurantes en competencia y una descripción de cada pizza.

Precios:

Durante el evento de Pizza Master hay un precio fijo para las pizzas en competencia, todas las pizzas tienen un precio único de $21.000 pesos.

Acompañamientos opcionales:

Agua o gaseosa: $5.000

Cerveza nacional: $6.000

Cerveza importada o Hatsu: $7.000

Cerveza artesanal: $8.000

También se puede pedir la pizza para llevar, pero se debe hacer la fila para el pedido. En este punto del evento, no se realizan reservas, se atiende únicamente por orden de llegada.

Ciudades participantes:

El Pizza Master 2025 se realizará en ciudades como: Medellín y zona de Antioquia, Bogotá y Cundinamarca, Cali y Valle del Cauca, Bucaramanga y Santander, Barranquilla y Atlántico, Santa Marta, Cartagena y Bolívar, Montería y Córdoba, Ibagué, Villavicencio y Meta, Pereira y Risaralda, Manizales, Popayán, Neiva y Huila, Yopal y Florencia.

Restaurantes que participan:

A través de la app se pueden consultar los restaurantes que están disponibles hasta el momento, a medida que se vayan agregando más locales irán apareciendo también en esta aplicación.

Estos son algunos de los restaurantes disponibles en Bogotá:

Pizzi Pizza

Ellinika

Mirandas

Pizzarola

Nonna Pizzería

Clandestine Pizza

Osteria La Colpa

Luchiana Pizza

Coyote

400 Grados Pizza

Fiori Di Zucca

Ripiana Restaurante Bistro

Le Paste

Mikela Pizza Rústica

Terra

Salama Pizzería

Sorrento Restaurante

Pepe y Roni

Maquiavelo

Con este evento, Tulio, el creador de esta sana competencia, resalta el talento local y la capacidad de los chefs colombianos para innovar, posicionando a Pizza Master como un espacio de reconocimiento y disfrute de la gastronomía nacional.

Ganadores anteriores:

En 2024 se recibió un total de 68.610 votos para elegir las mejores exponentes de esta comida rápida. En Bogotá estas fueron algunas de las ganadoras: La Martina Trattoria, Pizza a la Piedra, Fortezza. Por Medellín: Pizzaiolo, Corrientes y Vesuvio Pizzería. En Cali: Pancho y Josefina, Constantina Pizzería, Concept Urban Food y en Barranquilla estas fueron las ganadoras: Terraza de Amalín, Olivia y Tomatina

Existen también variante de esta competencia donde se evalúan otros productos como hamburguesas con el Burguer Máster y el sushi con Sushi Máster, estas competencias han logrado unir la cocina de las comidas rápidas en el país, en búsqueda del mejor de cada ciudad.