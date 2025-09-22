En el Magdalena ofrecen $10 millones de recompensa por asesinos de Policía, así va la investigación

Santa Marta

La Policía Nacional confirmó que un patrullero fue asesinado en una zona rural de Fundación, Magdalena, donde había ido a atender un llamado por personas sospechosas. Por estos hechos, la Gobernación ofreció una recompensa de $10 millones por información de los asesinos.

De acuerdo con los datos emitidos por la institución, “los uniformados fueron víctimas de un cobarde ataque, cuando adelantaban labores de registro e identificación de personas”.

El policía que falleció fue identificado como Iván Fernando Ramírez, quien fue trasladado a un centro asistencial, pero ya era demasiado tarde.

“Su compañero de patrulla, en un acto de valentía y reacción inmediata, logró neutralizar a uno de los agresores. El otro sujeto emprendió la huida”, anotó la Policía.

¿QUIÉN FUE EL ATACANTE?

Es importante resaltar que el presunto delincuente neutralizado, según la institución, ya había sido capturado en el mes de julio del presente año por delitos relacionados con el tráfico, fabricación y porte de armas de fuego, así como con el tráfico de estupefacientes.

Por su parte, el sujeto que huyó está plenamente identificado, y las unidades judiciales avanzan en las investigaciones para lograr su captura lo más pronto posible.

“Queremos enviar un mensaje muy claro: no descansaremos hasta que este crimen no quede en la impunidad y todos los responsables sean llevados ante la justicia. A la familia de nuestro policía fallecido, les expresamos nuestras más sinceras condolencias. Elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso y reafirmamos que su sacrificio no será en vano”, concluyó el reporte.