“No estamos empacando. Trabajamos en presupuestos 2026”: jefe de gobernanza Alcaldía de Bucaramanga

Bucaramanga

El jefe de gobernanza de Bucaramanga, Richard Caicedo, confirmó que la Alcaldía de Bucaramanga se mantiene en plena actividad mientras se define la situación jurídica del alcalde, Jaime Andrés Beltrán. En diálogo con Caracol Radio el funcionario precisó que el equipo continúa preparando el proyecto de presupuesto para la vigencia 2026, el cual deberá ser radicado en el Concejo durante la primera semana de octubre.

“Estamos con todo el despacho preparando el presupuesto del 2026, que exige una serie de aprobaciones. Nuestro compromiso con Bucaramanga es hasta el último día en que estemos en el cargo”, afirmó Richard Caicedo.

Lea también: Alcalde de Bucaramanga cuestiona sanciones por doble militancia tras fallo del Consejo de Estado

Respecto al fallo del Consejo de Estado que se espera en torno al mandatario local, Caicedo explicó que aún no ha llegado notificación oficial. “Lo que me han explicado los abogados es que después de la notificación hay un término de tres días para entrar en ejecutoria. Por ahora estamos al pendiente de ese ejercicio”, indicó.

El funcionario también aclaró que, en caso de que se requiera nombrar un alcalde encargado, será el gobernador de Santander quien deba designarlo, según lo establece la ley, razón por la que no tienen certeza de quién llegue a ocupar dicha posición.

Podría interesarle: Niña que iba para el colegio en moto sobrevive a impactante choque con tractomula en Bucaramanga

Entretanto, el alcalde seguirá cumpliendo con su agenda institucional. “Este fin de semana hay compromisos de post feria y visitas a barrios donde entregará obras, porque así estaba planificado. Él trabajará por Bucaramanga hasta el día en que ya le notifiquen la ejecutoria del fallo”, puntualizó Richard Caicedo, jefe de gobernanza de la Alcaldía de Bucaramanga.