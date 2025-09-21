Dengue en Santander: van más de 8 mil casos en el 2025

Bucaramanga

La secretaría de salud de Santander entregó un nuevo reporte de los casos de dengue en el departamento a corte de la semana epidemiológica 36: llegando así a 8.819 casos en lo que va del 2025.

Entre los municipios que más reportan casos estáBucaramanga, Floridablanca, Girón, Sabana de Torres y Barrancabermeja. Además, hay alerta en otros 15 municipios como Concepción, El Carmen de Chucurí, El Playón, Lebrija, Oiba, Puerto Wilches y Rionegro.

A la fecha se portaron 21 casos de probables muertes por esta enfermedad en Santander, además se registran 98,5% casos de personas graves hospitalizadas.

“El canal endémico de dengue en Santander se encuentra por encima de lo esperado, aunque con tendencia al decremento frente al comportamiento histórico del evento”, indicó la secretaría de salud departamental.

La incidencia se ubica en 381,8 casos por 100.000 habitantes a riesgo.