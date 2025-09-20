Gobernación no descarta concesionar peaje de Los Santos

Bucaramanga

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, volvió a reunirse con la comunidad de Los Santos y de Piedecuesta para poder llegar a acuerdos sobre la inversión de los recursos del peaje de La Punta e incluso no descartó que se pueda concesionar.

“Es mejor concesionarlo porque así se puede invertir más rápido, ellos pueden contratar más rápido y con una veeduría de Los Santos les puede rendir más, si esa es la solución, lo hacemos”, dijo el gobernador Díaz Mateus.

Dijo también el mandatario que quiere que se defina cuál es la inversión que se hará con el dinero que se recaudo y así poder atender las necesidades que tiene la comunidad de Los Santos y Piedecuesta.

“Hay 2 mil millones de pesos ya contratados, falta la interventoría”, dijo el gobernador sobre las obras de mejoramiento en esta vía.

Por ahora, se mantienen las reuniones se seguimiento del comité del peaje para definir el futuro de estos recursos.