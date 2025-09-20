DT de James Rodríguez confesó delicada lesión en Liga MX: “Ningún tema sintético ni nada”

James Rodríguez no entró en la convocatoria de Club León para el partido válido por la fecha 9 de la Liga MX que terminó con un aplastante 5-0 a favor de los Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente.

Este campo tiene la particularidad de ser el único de la Liga MX compuesto 100% de pasto sintético. Sin embargo, la ausencia del colombiano estuvo alejada de este motivo, y podría tratarse de algo mucho más delicado, según reveló su entrenador.

Eduardo Berizzo, sobre James Rodríguez

➡️ James Rodríguez tiene una lesión en el tendón de aquiles.



"No es justificación las ausencias, los que estuvimos en la cancha no supimos resolver". pic.twitter.com/wdzrEsWkYg — PressPort (@PressPortmx) September 20, 2025

En rueda de prensa posterior a la derrota, el entrenador argentino, Eduardo Berizzo fue consultado sobre la ausencia del cucuteño de 34 años, y explicó:

Sobre la lesión de James Rodríguez

“Ningún tema sintético ni nada. Es una lesión en el talón de Aquiles y por eso no estaba disponible”, reveló.

“En una noche así siempre te quieres explicar con las ausencias, pero prefiero decir que los que estábamos en campo pudimos resolver mejor el partido de lo que lo hicimos, el primer responsable siempre es el entrenador”, explicó el director técnico argentino.

Futbolistas que se lesionaron el tendón de Aquiles

Dependiendo del tipo de lesión en el tendón de Aquiles, será diagnosticado el tiempo oficial que James estará alejado de las canchas, sin embargo, algunas figuras que han padecido del mismo problema antes del Mundial, no han llegado a jugarlo.

Javier Zanetti es una de las figuras que sufrió de esta lesión en 2013 con Inter de Milán, y estuvo más de seis meses por fuera de las canchas. Cuando el lateral por derecha se recuperó, no regresó al mismo nivel y optó por retirarse en 2014, antes de la Copa del Mundo en Brasil.

Otra de las lesiones más recordadas fue la de David Beckham en Milán de la Serie A, que en 2010 se rompió el tendón de Aquiles y estuvo más de cuatro meses sin actividad.

En este caso, restan menos de 9 meses para el arranque el Mundial 2026, y ante la mayoría de posibilidades, James Rodríguez tendría el tiempo junto para recuperarse y llegar en buen estado físico a la cita en Estados Unidos, México y Canadá.

Berizzo tras la derrota de León

“Es desagradable que te conviertan tantos goles en contra en un segundo tiempo que habíamos equilibrado, pero el juego no nos dio nada y el balón detenido también fue un aspecto mal defendido y tenemos que aprender de lo que pasó”, complementó el técnico Eduardo Berizzo.

¿James llegará al Mundial?

La presencia del colombiano en el Mundial 2026 podría peligrar, pues además del tiempo de incapacidad, regresar al nivel futbolístico ideal tras una lesión así de delicada no es fácil.

Se espera que en las próximas horas Club León comunique el reporte médico sobre la gravedad de la lesión, con el tiempo estimado que estaría por fuera de las convocatorias del equipo.